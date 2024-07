Mit diesen Tricks werden glutenfreie Kuchen richtig lecker

Immer mehr Menschen interessieren sich für die glutenfreie Ernährung. Die Gründe dafür sind verschieden und variieren von Allergien über Krankheiten bis zu reiner Neugier. Vielleicht hast du dich auch schon mal mit glutenfreiem Backen befasst. Und dabei vermutlich festgestellt: Es ist komplett anders als Backen mit herkömmlichem Mehl. Wie dir trotz ungewohnter Voraussetzungen leckere, glutenfreie Kuchen gelingen, verraten wir dir hier.

Glutenfreie Kuchen: Wofür braucht man überhaupt Gluten?

Um zu verstehen, warum sich glutenfreie Kuchen so anders verhalten als solche aus „normalem“ Mehl, sollten wir uns erst einmal anschauen, warum Gluten zum Backen überhaupt wichtig ist. Gluten bezeichnet einen Zusammenschluss verschiedener Proteine, die in Getreidesorten vorkommen. In Kombination mit Flüssigkeit bilden diese einen Kleber, der den Teig geschmeidig macht. Deshalb wird Gluten auch Klebereiweiß genannt. Beim Kneten und Verarbeiten des Teiges bildet es ein Gerüst, das Luft einschließt und beim Backen denaturiert, also fest wird. Sprich: Gluten gibt Teigen eine luftige Struktur.

Nun können Menschen allerdings Unverträglichkeiten gegen Gluten entwickeln. Dann führt der Verzehr von glutenhaltigen Produkten zu Reizungen im Darm, die im schlimmsten Fall zu schwerwiegenden Folgekrankheiten führen können. Um das zu vermeiden, müssen diese Menschen auf Mehle und Produkte, die das Klebereiweiß enthalten, verzichten. Mittlerweile gibt es zum Glück einige Alternativen, zum Beispiel glutenfreie Mehlmischungen.

Glutenfreie Kuchen backen: Darauf musst du achten

Möchtest du glutenfreie Kuchen backen, ist Vorbereitung das A und O. Diese beginnt schon bei der Auswahl der richtigen Mehlsorte.

Glutenfreies Mehl

Es gibt zahlreiche glutenfreie Mehlsorten. Diese bestehen oftmals aus glutenfreiem Getreide wie Reis, aus Nüssen oder Hülsenfrüchten wie Mandeln, Sojabohnen oder Kichererbsen oder aus sogenanntem Pseudogetreide wie Buchweizen, Amaranth oder Quinoa. Dass es viele Möglichkeiten gibt, ist schön und gut. Du kannst jedoch mit keinem dieser Mehle Weizenmehl in herkömmlichen Kuchenrezepten eins zu eins ersetzen. Das Ergebnis wird nicht zufriedenstellend sein.

Das liegt daran, dass keine dieser Mehlsorten Klebereiweiß als Bindemittel enthält. Dafür muss also ein Ersatz gefunden werden. Als glutenfreie Bindemittel eignen sich zum Beispiel Flohsamenschalen, Guarkernmehl, Leinsamen oder tierische Produkte wie Gelatine. Sie verleihen den Teigen eine etwas klebrige Konsistenz, die sie formbar macht.

Credit: stock.adobe.com/bit24 Von der Auswahl überfordert? Da hilft die Industrie. Es gibt Mehlmischungen, die alle Bestandteile beinhalten, die ein backfähiges, glutenfreies Mehl benötigt.

Lass dich von diesen Informationen nicht abschrecken – man gewöhnt sich schneller an die Anforderungen glutenfreier Kuchen, als du denkst! Für eine kleine Hilfe am Anfang haben wir einige einfache Kuchenrezepte für dich, die garantiert gelingen. Der italienische Schoko-Mandel-Kuchen Torta Caprese, ebenso wie dieser Orangen-Mandel-Kuchen kommen nur mit gemahlenen Mandeln aus. Unser Schokoladen-Avocado-Kuchen verwendet glutenfreies Mehl. Hawaiianisches Butter-Mochi verwendet Klebreispulver. Und glutenfreie Haferflocken verleihen diesem Apfelkuchen ohne Mehl eine kernige Konsistenz.

Glutenfreier Teig

Du hast das passende Mehl für deine glutenfreien Kuchen gefunden? Sehr gut! Dann wollen wir doch mal einen Teig zubereiten. Hierbei ist wichtig, dass du dich genau an dein ausgewähltes Rezept hältst. Auch auf den Packungen von Mehlmischungen stehen häufig Anweisungen, wie aus diesen ein Teig wird.

Wundere dich nicht: Die Konsistenz von glutenfreien Teigen ist ungewohnt. Sie sind meist flüssiger und kleben viel stärker als herkömmliche Teige. Abhilfe verschafft es, wenn du deine Hände und die Backutensilien gut einmehlst.

Glutenfreie Kuchen backen

Die Einstellungen des Backofens beim Backen glutenfreier Backwaren sind weitestgehend dieselben wie bei herkömmlichen Kuchen. Allerdings solltest du beachten, dass glutenfreie Hefeteige schneller austrocknen. Stelle daher eine Schale Wasser in den Ofen und heize ihn gut vor.

Beachtest du diese Tipps, wird dir das glutenfreie Backen gelingen, auch wenn es etwas Arbeit verlangt. Also, nicht den Mut verlieren! Mit unseren Rezepten gelingen dir köstliche, glutenfreie Kuchen ganz ohne Probleme.