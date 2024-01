Seit knapp zwei Wochen läuft nun schon der Veganuary. Veg… was? Der Veganuary ist ein Aktionsmonat, der rund um den Globus stattfindet. Er ruft dazu auf, sich mehr mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen. Ob man sich dazu entscheidet, einen Monat lang komplett auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch und Co. zu verzichten, oder in dieser Zeit ab und an ein veganes Gericht probiert, ist allen Teilnehmenden selbst überlassen. Die Aktion möchte das Bewusstsein für Veganismus stärken, und wir machen mit – indem wir dir Tipps für den Veganuary geben, mit denen dir der Einstieg in eine vegane Ernährung leichter fällt. Ganz egal, ob ab und zu oder dauerhaft.

5 Tipps für eine vegane Ernährung