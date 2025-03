Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster: Klassiker neu aufgelegt

Toast Hawaii ist ein Klassiker der deutschen Küche, der nicht unumstritten ist. Schließlich schmeckt die Kombination aus Schinken, Käse und Ananas nicht jedem. Wer ihn jedoch mag, liebt dieses Zutatenzusammenspiel meist abgöttisch. Aber auch Klassiker können sich weiterentwickeln, und deshalb bereiten wir heute mal eine modernere Version zu: Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster.

Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster: Upgrade für den Favoriten

Seit den 50er Jahren ist der Toast Hawaii aus der deutschen Küche nicht wegzudenken. Damals stand die Kombination aus Schinken, Käse, Ananas und Cocktailkirsche für Überfluss und Weltgewandtheit. Besonders in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Wirtschaft wieder einen Auftrieb erlebte, spiegelte sich das in der Küche wider. Doch auch Klassiker dürfen ab und an ein neues Gewand bekommen. Wir haben daher den Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster kreiert, der alte Komponenten neu erkundet.

Keine Sorge: Die Zutaten des Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster sind (fast) die gleichen wie beim klassischen Rezept. Schinken, Käse und Ananas vereinen sich auf einem Toast. Wir geben dem Ganzen nur einen neuen Anstrich. Statt Dosenananas verwenden wir lieber frische. Diese ist etwas weniger süß und wässert nicht so stark aus. Den deutschen Kochschinken ersetzen wir mit italienischem, der feinblättriger und etwas aromatischer ist, und den Scheiblettenkäse durch würzigen Bergkäse. Der überzeugt nicht nur durch einen intensiveren Geschmack, sondern auch durch weniger Chemie in der Herstellung. Die größte Änderung ist jedoch die Garnitur. Statt der „Cherry on Top“ servieren wir den Toast mit Preiselbeeren. Diese passen durch ihren kräftigen Geschmack einfach besser.

Auch in der Zubereitung ändern wir bei unserem Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster etwas: Statt im Ofen zu überbacken, wird unsere Version, wie der Name sagt, im Sandwichgrill 🛒 getoastet. So ergeben sich sozusagen Toast-Hawaii-Taschen, die mit der beliebten Geschmackskombination gefüllt sind. Und die schmecken so gut, dass sie sogar Toast-Hawaii-Skeptiker überzeugen können!

Du kannst nicht genug von Toast Hawaii bekommen? Dann probiere auch das klassische Rezept oder serviere Toast-Hawaii-Spieße bei deiner nächsten Party! Soll es ein ganzes Gericht sein, mach mal unsere Hähnchenbrust Hawaii mit knuspriger Panade.

Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien Sandwichtoaster Zutaten 1x 2x 3x 2 Scheiben Toast

Butter

2 Scheiben Bergkäse

2 Scheiben italienischer Kochschinken

1 Scheibe Ananas frisch

1 TL Preiselbeermarmelade Zubereitung Buttere die Toasts von beiden Seiten.

Belege beide Toasts mit je 1 Scheibe Käse. Lege den Kochschinken auf das eine Toast.

Schneide die Ananasscheibe in Stücke und lege diese auf den Schinken.

Klappe die Toasts zu und toaste sie im Sandwichtoaster für 5 Minuten. Serviere den fertigen Toast mit Preiselbeermarmelade.

