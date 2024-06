Toastbrot kommt bei den meisten Menschen fast täglich auf den Teller. Es ist vielseitig belegbar, bekommt eine goldbraune Kruste, wenn es aus dem Toaster kommt, oder lässt sich ruckzuck im Sandwichtoaster überbacken. Doch kann man Toastbrot auch in der Pfannen zubereiten? Klar! Ein einfacher Toast kann in der Pfanne zu einem echten Gourmet-Essen werden. Wir zeigen dir in diesem Sandwichrezept, wie du Toastbrot mit einer Käsekrone krönen und gleichzeitig mit würzigem Rührei füllen kannst.

Sandwich 2.0: Toastbrot mit Käsekrone

Das Toastbrot mit Käsekrone macht nicht nur optisch unglaublich was her, sondern überzeugt auch geschmacklich. Die imposante Krone wird mit einem kleinen Trick auf dem Toast drapiert und dient als Behälter für das zarte Rührei.

Dieses außergewöhnliche Rezept ist eine Huldigung an die Kunst des Frühstücks, das die Routine durchbricht und dich mit einem Lächeln auf den Lippen in den Tag schickt. Die Kombination von zartem Rührei, dem knusprigen Toastbrot und der würzigen Käsekrone, ist wie ein Gedicht für deine Sinne.

Wenn du es morgens herzhaft magst, ist dieses Toastbrot doch die perfekte Idee fürs nächste Sonntagsfrühstück, oder? Doch auch zum Mittag oder Abendbrot wird dich dieser Toast begeistern – versprochen!

Dafür brauchst du:

30 g Butter

2 Scheiben Vollkorntoast

2 Scheiben Cheddar

40 g geriebenen Mozzarella

100 g fein geriebenen Parmesan

1/2 kleingeschnittene, rote Zwiebel

30 g kleingeschnittenen Bacon

1/2 kleingeschnittene Paprika

1 kleingeschnittene Tomate

2 Eier

1 EL kleingehackte Petersilie

Pfeffer, Salz

So geht es:

1. Schmilz Butter in der Pfanne, belege 2 Scheiben Toast mit Cheddar sowie Mozzarella, klappe sie zusammen und brate das Sandwich in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun an. Je nach Geschmack kannst du den Toast zuvor natürlich zusätzlich mit Butter bestreichen.

Credit: Media Partisans

2. Nimm das belegte und nun knusprige Toastbrot aus der Pfanne und wische diese kurz aus. Streue nun den Parmesan so in die Pfanne, dass er aussieht wie ein großes Plus-Zeichen; die zentrale Stelle sollte etwa so breit sein wie das Toastbrot. Setze den Toast dann mittig auf das Parmesan-Plus.

Tipp: Stelle den Herd maximal auf die mittlere Stufe ein, damit der Parmesan nicht anbrennt.

Credit: Media Partisans

3. Lege nun Zwiebeln, Bacon, Paprika und Tomate für das Rührei auf die noch freien Stellen in der Pfanne.

Credit: Media Partisans

4. Sobald der Parmesan gut geschmolzen ist, hebe ihn samt Toastbrot vorsichtig aus der Pfanne. Platziere den Toast dann behutsam auf einem umgedrehten Glas, damit der Parmesan fest werden kann; das dauert ca. 3 Minuten.

Credit: Media Partisans

5. Brate währenddessen die Zutaten für das Rührei in der Pfanne weiter an. Gib dann die Eier und Petersilie hinzu und würze das Rührei nach Belieben mit Salz und Pfeffer.

Hebe dann das Toastbrot vorsichtig vom Glas, drehe es um und fülle das Rührei in die Käsekrone – fertig.

Credit: Leckerschmecker

Bereite Toastbrot doch auch mal in der Auflaufform zu – hier kommst du zu dem köstlichsten Rezept für einen Toastauflauf.

