Toffifee-Liebe pur: Dieser selbst gemachte Aufstrich ist ein Traum

Dieser cremige Toffifee-Aufstrich schmeckt, als hätte man die Praline einfach geschmolzen und in ein Glas gefüllt. Genauso das haben wir in diesem Rezept auch gemacht. Etwas Butter sorgt für eine samtige Konsistenz und Sahne macht sie extra cremig. Ein Hauch Salz bringt die Aromen perfekt zur Geltung. Ob als süßes Extra aufs Brot, Topping für Desserts oder Geheimzutat in deinem nächsten Kuchen: Unser Rezept für Toffifee-Aufstrich ist ein Muss für alle Naschkatzen!

Cremiger Tofifee-Aufstrich: einfach gemacht und himmlisch lecker

Toffifee zählt zu meinen liebsten Süßigkeiten. Meistens überlebt eine Packung nicht lange bei mir. Und oft esse ich sie auch alle alleine. Jedes Mal, wenn ich dann wieder die Toffifee-Werbung sehe, werde ich daran erinnert, dass die Packung eigentlich für eine Familie reichen soll. Aber mal ehrlich: Wer kann diesen kleinen Köstlichkeiten aus Karamell, Schokolade, Nougat und Haselnuss schon widerstehen?

Wenn es dir genauso geht, und du nicht genug von der Nascherei bekommen kannst, ist dieses Rezept perfekt für dich. Denn unser Rezept für Toffifee-Aufstrich wird ganz sicher das Nutella- oder Marmeladenglas auf deinem Frühstückstisch ablösen. Das Coole daran: Der Aufstrich braucht gar nicht viele Zutaten und ist in wenigen Minuten zubereitet. Du gibst die Toffifee dazu in einen Mixer und pürierst sie klein. Im Anschluss erwärmst du Butter und Sahne zusammen und rührst die Toffifee-Masse unter, bis ein cremiger Aufstrich entsteht. In einem luftdichten wiederverschließbaren Glas hält sich der Toffifee-Aufstrich im Kühlschrank bis zu zwei Wochen.

Unser Rezept für Toffifee-Aufstrich lässt sich auch anpassen und verfeinern. Wenn du es gerne noch etwas schokoladiger haben möchtest, dann gib einfach noch etwas gehackte Zartbitterschokolade oder ein bisschen Kakaopulver hinzu. Für eine nussigere Note sorgt ein Löffel Haselnussmus. Du möchtest noch mehr Crunch? Gib zusätzlich gehackte Haselnüsse dazu. Falls du es karamelliger magst, kannst du statt der Toffifee auch ein paar Karamellbonbons unterrühren. Und ein Hauch Vanilleextrakt geht sowieso immer.

