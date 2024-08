Backe einen herzhaftes Tomaten-Crumble mit Parmesanstreuseln

Normalerweise kennen wir einen Crumble vor allem in süßen Varianten. Dieser schnelle Kuchen ohne Boden kann aus allen möglichen Früchten, die gerade Saison haben, gebacken werden und begeistert uns mit einer Schicht knuspriger Streusel. Aber wusstest du, dass es auch herzhafte Crumbles gibt? Probiere unbedingt einmal unser Tomaten-Crumble mit Parmesanstreusel. Du wirst begeistert sein.

Rezept für Tomaten-Crumble mit Parmesanstreusel

Zur Tomatensaison kommt bei uns endlich wieder ein leckeres Tomaten-Crumble auf den Tisch. Die Früchte schmecken jetzt besonders aromatisch: fruchtig mit einer leichten Säure und angenehmer Süße. Statt sie zu einer Tomatensoße oder in einem Salat zu verarbeiten, landen sie einfach mal in einer Auflaufform und werden mit knusprigen Streuseln aus würzigem Parmesan, knusprigem Pankomehl und Butter bedeckt und gebacken. Aber Schritt für Schritt.

Für ein Tomaten-Crumble benötigst du natürlich erst einmal die richtigen Tomaten. Du kannst alle Sorten verwenden, die du gerne magst. Dabei spielt es keine Rolle, ob du zu großen Exemplaren oder Kirschtomaten greifst. Wichtig ist nur, dass du reife und aromatische Tomaten kaufst. Die schmecken einfach intensiver.

Wasche und viertele sie dann. Kleine Tomaten teilst einfach in zwei Hälften. Auch eine Zwiebel sowie eine Knoblauchzehe schälst du und schneidest sie dann in kleine Würfel. Mische die Tomaten mit Zwiebel und Knoblauch, würze mit Salz, Pfeffer, getrocknetem Oregano, etwas Olivenöl und einer Prise Zucker (der unterstützt das Aroma der Tomaten) und fülle alles in eine Auflaufform. Danach vermengst du kalte Butter mit geriebenem Parmesan, Mehl, Pankomehl und etwas Salz und knetest daraus einen krümeligen Teig. Die Streusel kommen auf die Tomaten und dann geht es für das Tomaten-Crumble für 30 Minuten in den Backofen. Wenn die Tomaten weich und die Streusel goldbraun-knusprig sind, ist es bereit, von dir verputzt zu werden.

Als Streusel-Fan musst du auch unsere anderen Crumbles probieren. Wie wäre es denn mit einem Fisch-Crumble oder einem herzhaften Gemüse-Crumble? Zum Nachtisch gibt es dann natürlich einen süßen Pfirsich-Crumble.