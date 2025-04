Tomaten und Erdbeeren? Überraschend gut in dieser Suppe

Frische trifft auf Frucht: Diese Tomaten-Erdbeer-Suppe ist das kulinarische Highlight, das du unbedingt probieren musst! Stell dir die süßsaure Harmonie von Erdbeeren und Tomaten vor, mit einem feinen Hauch von Zwiebel und Knoblauch sowie jeder Menge Kräutern. Wir zelebrieren mit diesem Suppentraum die ersten richtig warmen Tage!

Fruchtig-herzhaft: So bereitest du eine Tomaten-Erdbeer-Suppe zu

Tomaten und Erdbeeren gemeinsam in einer Suppe? Ja, du hast richtig gehört! Diese beiden Zutaten sind wie gemacht füreinander, denn sie bringen jeweils ihre einzigartigen Eigenschaften mit, die zusammen eine erstaunliche Balance aus Säure und Süße schaffen. Die Tomate bringt Frische mit, voller Umami und einem Hauch von Säure, die perfekt mit der saftigen Süße der Erdbeeren harmoniert. Erdbeeren heben die natürlichen Zuckernoten der Tomaten hervor und verleihen der Suppe eine subtile Fruchtigkeit.

Wenn du nun Lust bekommen hast, die Tomaten-Erdbeer-Suppe nachzukochen, flitzt du am besten ganz schnell zum nächsten Supermarkt. Außer einer Ladung Tomaten und Erdbeeren, brauchst du noch frisches Basilikum, eine Zitrone, etwas Sahne, Zwiebeln und Knoblauch. Balsamico-Essig, Zucker, Salz und Pfeffer sowie Gemüsebrühe und getrocknete Kräuter hast du bestimmt schon zu Hause.

Zuerst brätst du Zwiebeln und Knoblauch in einem Topf mit Olivenöl glasig an. Danach gibst du in Stücke geschnittene Tomaten und Erdbeeren dazu und dünstest sie mit an, bevor du das Ganze mit Kräutern, etwas Zucker und Balsamico-Essig würzt. Als Nächstes kommt die Gemüsebrühe dazu und alles darf für circa 20 Minuten köcheln. Im Anschluss pürierst du die Suppe fein, schmeckst mit Salz, Pfeffer sowie Zitronensaft ab und servierst sie.

Wir garnieren unsere Erdbeer-Tomaten-Suppe mit etwas Sahne und frischem Basilikum. In diesem Artikel haben wir sieben geniale Suppen-Toppings für dich zusammengestellt, die du außerdem unbedingt mal probieren solltest.

Am besten servierst du zur Suppe frisches, knuspriges Baguette. Damit lässt sich dann auch jeder noch so letzte Rest auf- und austunken. Auch ein Rucola-Salat mit Feta passt gut dazu. Guten Appetit!

Tomaten-Erdbeer-Suppe Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Tomaten

300 g Erdbeeren

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehe

1 Bio-Zitrone

4 EL Olivenöl

4 EL Balsamico-Essig

1 EL Zucker

1 EL Basilikum

1 EL Oregano

200 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 ml Sahne

1 Handvoll frisches Basilikum Zubereitung Wasche die Tomaten, entferne ihren Strunk und würfle sie grob. Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in Stücke. Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Würfle die Zwiebeln klein, hacke den Knoblauch fein. Presse den Saft der Zitrone aus.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einem großen Topf. Gib die Zwiebeln und den Knoblauch dazu und brate sie glasig an. Füge die Tomaten und Erdbeeren hinzu und lass alles für etwa 5 Minuten unter gelegentlichem Rühren dünsten.

Gib den Balsamico-Essig, das restliche Olivenöl, den Zucker, Basilikum und den Oregano dazu und brate kurz weiter.

Lösche mit Gemüsebrühe ab und rühre gut um. Lass die Suppe bei mittlerer Hitze für etwa 20 Minuten köcheln, bis die Zutaten weich sind.

Püriere die Suppe, bis sie eine glatte Konsistenz erhält. Würze mit Salz und Pfeffer nach Geschmack. Schmecke mit etwas Zitronensaft ab.

Serviere die Tomaten-Erdbeer-Suppe in Schalen 🛒 . Garniere mit Sahne und frischem Basilikum.

