Selbst gemachte Tomaten-Käse-Ravioli mit Mozzarella und Salbeibutter

Okay, Ravioli selbst zu machen ist nicht gerade eine Aufgabe für absolute Kochanfänger. Aber wenn du uns schon eine Weile begleitest und einige unserer Rezepte ausprobiert hast, wissen wir: Du bist kein Neuling in der Küche. Und so schwer ist es dann auch wieder nicht, die gefüllten Nudeln herzustellen. Folge einfach unserer Anleitung für Tomaten-Käse-Ravioli mit Salbeibutter, dann gelingt es dir garantiert!

Rezept für Tomaten-Käse-Ravioli mit Salbeibutter

Ravioli verbinden viele mit Konservendosen, die überm Gasbrenner nur schnell erhitzt werden und beim Zelten auf Festivals den Hunger stillen. Auch bei unserem heutigen Rezept spielt die Konserve eine Rolle: und zwar eine Dose Bio stückige Tomaten mit Basilikum von ORO di Parma. Damit zaubern wir Tomaten-Käse-Ravioli mit Salbeibutter. Diese sind mit einer Mischung aus stückigen Tomaten und mildem Mozzarella gefüllt.

Bevor wir aber überhaupt dazu kommen, die Teiglinge zu bestücken, brauchen wir natürlich erst einmal – den Teig. Dafür mischen wir Mehl, Eier, Öl und eine Prise Salz und kneten die Zutaten so lange, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Dieser muss nun erst einmal 30 Minuten ruhen. Derweil kannst du die stückigen Tomaten schon einmal etwas mit Salz und Pfeffer würzen und den Mozzarella zerkleinern.

Nach der Ruhezeit wird der Teig dünn ausgerollt. Dann stichst du daraus Kreise aus. Wir haben dafür direkt die leere Dose der Tomaten verwendet, aber du kannst natürlich auch ein Glas oder einen Keksausstecher benutzen. Auf jeden Kreis platzierst du anschließend einen Teelöffel von den Tomaten und ein Stück Mozzarella.

Während die Tomaten-Käse-Ravioli in gesalzenem Wasser garen, bereitest du noch eine schnelle Soße zu: Dafür musst du lediglich Butter in einer Pfanne zerlassen und Salbei darin knusprig braten. Schwenke nun noch kurz die Ravioli in der Salbeibutter, und das war’s. Wir wünschen guten Appetit!

Ebenso kreativ sind übrigens unsere Ravioli aus der Eiswürfelform und unsere Pizza-Ravioli mit Salami und Mozzarella. Wir lieben außerdem diese Kürbis-Ravioli in Tomaten-Basilikum-Soße.