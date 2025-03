Frisch und crunchy: dein neuer Lieblings-Tomatensalat

Wenn du Tomatensalat für dich neu definieren möchtest, dann bist du hier genau richtig! Dieser Salat vereint die saftigen Kirschtomaten mit würzig gerösteten Kichererbsen und zarten, eingelegten Artischocken. Das Dressing aus Balsamico, Senf und Agavendicksaft rundet das Ganze ab und sorgt für die perfekte Balance. Mach dich bereit für einen Salat, der nicht nur gesund ist, sondern auch ordentlich Crunch mitbringt. Hungrig? Ich zeige dir, wie du den Tomatensalat mit gerösteten Kichererbsen und Artischocken zubereitest.

Rezept für Tomatensalat mit gerösteten Kichererbsen und Artischocken

Tomaten: Sie sind saftig, süßlich-fruchtig und herrlich vielseitig. Ob als frische Zutat im Salat, als Basis für Soßen oder als Zugabe in vielen anderen Gerichten. Diese roten Alleskönner dürfen in keiner Küche fehlen. Aber nicht nur geschmacklich haben sie einiges zu bieten, auch ihre inneren Werte können sich sehen lassen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf.

Tomaten bestehen zu rund 95 Prozent aus Wasser, was sie herrlich leicht und erfrischend macht. Doch ihr wahres Potenzial steckt in den restlichen 5 Prozent: Jede kleine Frucht steckt voller Nährstoffe. Angefangen mit Vitamin C, das dein Immunsystem stärkt, sowie Vitamin A für gesunde Haut und Augen. Dazu liefern sie Kalium, das wichtig für die Herzgesundheit ist, und Folsäure, die besonders für die Zellbildung eine große Rolle spielt.

Doch das wahre Superhelden-Molekül in Tomaten heißt Lycopin – ein starkes Antioxidans, das freie Radikale bekämpft und nachweislich entzündungshemmend wirkt. Und als ob das nicht genug wäre, sind Tomaten auch noch kalorienarm, ballaststoffreich und wunderbar sättigend. Kurzum: Sie sind ein absolutes Muss in jedem ausgewogenen Speiseplan.

In unserem Tomatensalat liefern sie nicht nur eine frische, fruchtige Basis, sondern harmonieren perfekt mit den knusprigen Kichererbsen und den zarten Artischocken. Also, ran an die Tomaten! Deine Gesundheit (und dein Gaumen) werden es dir danken.

Zuerst marinierst du die Kichererbsen mit etwas Öl und Gewürzen und röstest sie im Ofen knusprig. Schneide in der Zwischenzeit Tomaten, Zwiebeln, Artischockenherzen und Basilikum klein und gib sie in eine Schüssel. Vermische in einem Dressing-Shaker 🛒 oder in einer Schüssel für das Dressing Öl, Essig, Senf, Agavendicksaft und einige Gewürze. Gieße es über den Salat, gib die gerösteten Kichererbsen dazu und vermenge alles gut.

Du willst den Tomatensalat mit gerösteten Kichererbsen und Artischocken mit weiteren Zutaten aufpeppen? Etwas Avocado passt in jeden Salat und rundet ihn durch ihre cremige Textur ab. Außerdem macht sie den Salat dadurch etwas gehaltvoller. Ein paar zerbröselte Feta- oder Ziegenkäsewürfel bringen einen herrlich salzigen Kontrast zu den süßen Tomaten. Für noch mehr mediterranes Feeling sorgen ein paar schwarze und grüne Oliven. Und wenn du generell ein Fan von Antipasti bist, machen sich gegrillte Zucchini, Paprika oder Aubergine sensationell im Salat.

Probier doch auch mal unseren sommerlichen und leichten Tomatensalat mit Aubergine und Feta! Eine Portion dieses Bohnen-Tomaten-Salats mit Kartoffeln macht dich ganz sicher nicht nur satt, sondern auch glücklich. Oder teste unseren Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten. Für weitere Salatrezepte kannst du ebenfalls unseren Koch-Bot fragen. Probier’s aus!

Tomatensalat mit gerösteten Kichererbsen und Artischocken Olivia 3.83 ( 35 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen

1 Glas Artischockenherzen

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 EL Olivenöl

350 g Kirschtomaten

1/2 Bund frisches Basilikum

1 rote Zwiebel

2 EL Balsamico-Essig

1 TL Senf

1 TL Agavendicksaft

1 TL Oregano Zubereitung Heize den Backofen auf 180 ℃ (Ober-/Unterhitze) oder 160 ℃ (Umluft) vor. Gieße die Kichererbsen und die Artischocken jeweils in ein Sieb und lass sie abtropfen.

Gib die Kichererbsen mit Paprika- und Knoblauchpulver sowie Chiliflocken, etwas Salz und 1 EL Olivenöl in eine Schüssel. Vermische alles. Verteile die Kichererbsen auf dem Backblech und röste sie im Ofen für 20 Minuten goldbraun und knusprig.

Wasche und trockne die Tomaten und das Basilikum. Halbiere die Tomaten, hacke das Basilikum fein und schneide die Artischocken in kleine Stücke. Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Ringe. Gib alles zusammen in eine Schüssel.

Verrühre für das Dressing Essig, 3 EL Öl, Senf, Agavendicksaft, Oregano, Salz und Pfeffer. Gieße es über die Tomaten-Artischocken-Mischung.

Lass die gerösteten Kichererbsen kurz abkühlen. Gib sie in die Schüssel zum Rest. Mische den Salat gut durch und serviere ihn.

