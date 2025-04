Tomatensuppe mit geröstetem Knoblauch und Burrata: cremig und würzig

Auch im Frühling gibt es hin und wieder kühle Tage, die dann nach einer warmen Suppe verlangen. Möchtest du dich mal mit einem besonderen Genuss verwöhnen, dann musst du unbedingt diese Tomatensuppe mit geröstetem Knoblauch und Burrata nachkochen. Die Hauptarbeit für die Suppe übernimmt der Ofen, denn für extra viel Geschmack wird das Gemüse zuerst angeröstet und dann zu einer cremigen Suppe weiter verarbeitet.

Tomatensuppe mit geröstetem Knoblauch und Burrata

Die Tomatensuppe mit geröstetem Knoblauch und Burrata wird durch die Zusammenstellung der einzelnen Zutaten zu einem besonderen Genuss. Wir verwenden frische Tomaten, die wir einmal halbieren und dann mit der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech legen. Dazu kommt eine ganze Knoblauchknolle, die ebenfalls einmal quer geteilt und noch mit Schale auf das Blech kommt. Träufle Olivenöl darüber und würze mit Salz und Thymian. Dann geht es zum Rösten für eine knappe halbe Stunden in den Backofen.

In der Zeit kannst du schon mal die Zwiebel abziehen und in Würfel schneiden. Die dünstest du in einem Topf mit etwas Olivenöl glasig an. Dann gibst du die fertigen Tomaten mitsamt dem entstandenen Sud dazu und drückst den gerösteten Knoblauch aus der Schale ebenfalls in den Topf. Lösche mit Gemüsebrühe ab, verrühre alles gut miteinander.

Lass die Suppe rund zehn Minuten köcheln, gib eine Prise Zucker hinzu und püriere alles gut durch, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Schmecke die Suppe mit den Gewürzen ab und serviere sie in Schalen mit einem Burrata in der der Mitte.

Der ganze Burrata mit einem sahnig-cremigen Kern ist ganz klar das Highlight des Gerichts. Der Käse schmilzt leicht in der warmen Suppe und macht jeden Löffel unwiderstehlich. Probiere die Suppe am besten zusammen mit frischem, leicht gerösteten Brot.

Noch mehr leckere Suppen für kühle Tage findest du bei Leckerschmecker. Wie wäre es zum Beispiel mit einer schnellen Zucchini-Kokos-Suppe? Auch diese Tomaten-Bohnen-Suppe braucht nur 20 Minuten, bis sie auf dem Tisch steht. Und unsere Blumenkohl-Kartoffelsuppe ist ebenfalls eine klare Empfehlung.

Tomatensuppe mit geröstetem Knoblauch und Burrata Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 800 g reife Tomaten

1 Knolle Knoblauch

3 EL Olivenöl

Salz

1/2 TL Thymian

1 Zwiebel

500 ml Gemüsebrühe

1 TL Zucker

Pfeffer frisch gemahlen

2 Burrata

1 Handvoll Basilikumblätter Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche die Tomaten, halbiere sie und lege sie mit der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech 🛒

Halbiere die Knoblauchknolle einmal quer in der Mitte, lasse die Schale aber dran. Lege die Knolle mit der Schnittfläche nach oben neben die Tomaten.

Beträufle alles mit 2 EL Olivenöl, streue Salz und den Thymian darüber und röste die Tomaten und den Knoblauch für 25–30 Minuten im Ofen, bis der Knoblauch goldbraun und weich ist.

Ziehe in der Zwischenzeit die Zwiebel ab, schneide sie grob und dünste sie in einem großen Topf mit dem restlichen Öl glasig an.

Drücke den fertig gerösteten Knoblauch aus der Schale direkt in den Topf, gib die Tomaten mit dem entstandenen Sud dazu und lösche alles mit der Brühe ab.

Lass die Suppe 10 Minuten bei niedriger Temperatur köcheln, gib den Zucker hinzu und püriere alles durch, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Schmecke alles mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer ab.

Verteile die Suppe auf zwei Schalen, setze je einen Burrata in die Mitte und würze großzügig mit frisch gemahlenem Pfeffer. Garniere die Suppe auf Wunsch mit frischem Basilikum und serviere sie sofort.

