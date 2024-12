Ungewöhnliches Fingerfood: Chips aus Topinambur

Zu gemütlichen Abenden mit Freundinnen und Freunden vor dem Fernseher oder gemeinsam an einem Spiel tüftelnd, darf der richtige Snack nicht fehlen. Kartoffelchips sind immer eine gute Idee, aber auf Dauer irgendwie langweilig. Besonders, wenn man Lust auf etwas Ausgefallenes hat. Die Lösung dafür: Topinambur-Chips.

Der perfekte Snack: Topinambur-Chips

Das erste Mal in Kontakt mit Topinambur-Chips kam ich zu Beginn meiner Ausbildung zur Köchin. Ich bereitete zusammen mit einem Kollegen ein Menü vor und er gab mir eine Liste mit Aufgaben, die ich abarbeiten sollte. Ganz obendrauf standen die Topinambur-Chips. Ich war interessiert, denn ich kannte die kleinen Knollen nur vollkommen zerkocht als Babybrei. Ich hobelte sie also fein und frittierte sie in heißem Öl. Das Ergebnis: knusprige Chips, die leicht nussig schmeckten. Unheimlich lecker.

Topinambur ist ein Gemüse, das vielen eher unbekannt ist. Zwar stammt es, wie die Kartoffel, aus der Erde, hat aber botanisch nichts damit zu tun. Viel mehr handelt es sich um die Wurzelknollen einer Sonnenblumenart. Geschmacklich ist sie im rohen Zustand leicht bitter, im gekochten allerdings süßlich und erinnert an Artischocken. Daher nennt man sie auch Erd- oder Jerusalem-Artischocken. Sie stammen ursprünglich aus Amerika und enthalten viel Insulin, welches den Blutzuckerspiegel stabilisiert.

Hierzulande wurde Topinambur aufgrund des süßen Geschmacks lange nur zu Babybrei verarbeitet. In den letzten Jahren gibt es jedoch einen kleinen Hype um die tolle Knolle und sie findet nun auch in Suppen, Pürees und als Gemüsebeilage Verwendung. Oder eben, wie bei meinem Kollegen, als Chips. Übrigens solltest du die Topinambur nach dem Hobeln in etwas Wasser einlegen, sonst verfärbt sie sich schnell braun.

Frittiere die Chips entweder in einem Topf oder in einer Fritteuse🛒. Achte darauf, dass das Öl nicht zu heiß wird, damit sie eine helle Farbe behalten. Topinambur-Chips schmecken pur als Snack oder sind wie gemacht dafür, um eher weichen Beilagen wie Pürees oder auch Suppen eine knusprige Textur zu verleihen. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Chips lassen sich übrigens auch aus anderem Gemüse zubereiten, zum Beispiel als Kürbis-Chips. Doch auch aus Käse schmecken sie gut, wie unsere Parmesan-Chips beweisen. Auch für die Zero-Waste-Küche, also die, die auf Müll verzichtet, sind sie eine Offenbarung. Ein Beispiel dafür: Chips aus Kartoffelschalen.

Topinambur-Chips Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Topinambur

Öl zum Frittieren

Salz Zubereitung Wasche die Topinambur und trockne sie gut ab.

Hobele sie mit einem Gemüsehobel etwa 2 mm dünn. Lege die Scheiben in etwas Wasser, damit sie nicht braun werden.

Erhitze das Frittieröl auf 180 °C.

Trockne die Scheiben gut ab und frittiere sie im heißen Öl goldbraun.

Lass sie auf Küchenpapier abtropfen und bestreue sie noch heiß mit etwas Salz. Notizen Du kannst den Chips mit Gewürzen wie Paprika, Curry oder Majoran eine besondere Note verleihen.

Topinambur-Chips schmecken besonders gut mit einem cremigen Dip.

