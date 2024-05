Cremige Nudeln mit legendärer Soße: Tortellini Alfredo

Normalerweise wird die Alfredo-Soße mit Bandnudeln gegessen, aber wir wollen mal nicht so sein. Unsere Tortellini Alfredo schmecken mindestens genauso gut. Und sogar noch besser, wenn man die interessante Ursprungsgeschichte der legendären Alfredo-Soße kennt. Diese wurde nach ihrem Erfinder, dem charismatischen Gastwirt Alfredo di Lelio, benannt. Der Koch besaß Anfang des 20. Jahrhunderts ein kleines und malerisches Gasthaus in Rom. Er war gerade Vater geworden, als der Gesundheitszustand seiner Frau das junge Glück überschattete.

Tortellini Alfredo: eine legendär leckere Soße

Im Wochenbett wurde sie immer schwächer, magerte ab. Das konnte der Koch nicht mit ansehen und setzte seiner Frau Nudeln mit einer dicken Soße aus sehr viel Butter und noch mehr Käse vor. Wenig überraschend konnte sie nicht widerstehen und legte schnell an Gewicht zu. Das Gericht war von Stunde eins an ein Erfolg und landete auf der Speisekarte.

Doch hier endet unsere Geschichte nicht. Als 1920 die beiden Filmstars Mary Pickford und Douglas Fairbanks auf ihrer Hochzeitsreise in Alfredos Gasthaus schneiten, bestellten sie die Nudeln mit Alfredo-Soße und waren hin und weg. Hinzu kam, dass Alfredos Charisma zur Legende rund um die leckere Soße beitrug. Er soll viel gelacht und umarmt haben und war nie um einen großen Auftritt verlegen.

Als das Filmstar-Paar in die USA zurückkehrte, schwärmten sie von Alfredo und seinem Nudelgericht. Daraufhin wollten sich auch andere Hollywood-Größen von der Großartigkeit der Butter-Käsesoße überzeugen. Ava Gardner, Alfred Hitchcock und Ella Fitzgerald gehörten zu den begeisterten Besuchern von Alfredos Wirtshaus. Das Ehepaar Pickford und Fairbanks schenkte dem charismatischen Koch zwei goldene Bestecke mit der Gravur „to Alfredo the king of the noodles“, mit denen er die reichsten und berühmtesten Gäste speisen ließ.

Nach einer Krisenzeit während des Zweiten Weltkrieges eröffnete Alfredo ein neues Restaurant, das bald so erfolgreich war wie in den alten Tagen. Es läuft bis heute unter dem Namen Il vero Alfredo, „Der wahre Alfredo“. Ironischerweise sind bei den Italienern weder Bandnudeln noch Tortellini Alfredo so beliebt wie bei den Amerikanern, die bekanntermaßen keine Scheu vor kalorienreichen Köstlichkeiten haben.

Und wir auch nicht! Statt Tortellini Alfredo kannst du das nächste Mal das Original, die Fettucine Alfredo mit Bandnudeln ausprobieren. Eine kreative Weiterentwicklung, die du nicht verpassen solltest, ist unser Hühnchen Alfredo. Und wer verständlicherweise nicht genug von Tortellini bekommt, kann unseren frischen Tortellini-Salat zubereiten.