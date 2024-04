Tortellini-Salat: genial einfaches Feierabendgericht

Wer erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt oder einfach so keine Lust hat, lange in der Küche zu stehen, für den kommt dieses Rezept für unseren Tortellini-Salat gut gelegen. Warum schwierig, wenn’s auch einfach geht, ist hier das Motto. Du brauchst keine schwer aufzutreibenden Zutaten, musst womöglich nicht einmal extra in den Supermarkt, weil du wahrscheinlich schon alles da hast. Du brauchst weder besondere Fähigkeiten noch Kenntnisse, sondern einfach Hunger und einen Herd.

Tortellini-Salat: schnell & einfach zubereitet

Für deinen Tortellini-Salat nutzt du deine Lieblings-Tortellini, zum Beispiel mit einer Ricotta-Füllung. Während diese kurz kochen, schneidest du frischen Salat, Tomaten, Zwiebeln, Gurken und Paprika. Diese gibst du zu den fertigen Tortellini in eine Schüssel und mischst alles mit einem Dressing, dessen Zutaten du ebenfalls höchstwahrscheinlich im Haus hast. Und wenn nicht, reicht eine Salatsoße aus dem Glas völlig aus. Abschließend krönst du deine Kreation mit ein paar hübschen Basilikumblättern, und fertig ist das genial einfache Feierabendgericht.

Wenn du magst, kannst du dieses Rezept ganz nach Belieben weiterentwickeln. Oliven und kleine Mozzarellakugeln passen beispielsweise hervorragend zu diesem Gericht.

Übrigens, wusstest du, dass sich der Name Tortellini vom italienischen Wort torta ableitet, was so viel wie kleine Kuchen bedeutet? Vergleichbar sind die Tortellini aber nicht mit unseren Kuchen, sondern eher mit dem englischen Pie, bei dem sich im Teigmantel eine herzhafte Füllung versteckt.

Um die Entstehung der Tortellini rankt sich eine Legende. Demnach soll Venus, die Göttin der Liebe, in einem Wirtshaus in Bologna übernachtet haben. Als der neugierige Koch durch ein Schlüsselloch spähte, soll er daraufhin in seiner Küche die Tortellini geformt haben, um die Schönheit ihres Bauchnabels zu würdigen.

