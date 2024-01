Suppen sind genau das richtige Comfort Food für kalte Januartage. Wenn es draußen grau ist und kalt, dann wird’s Zeit für das Schüsselglück. Blubbern die Zutaten im Kochtopf, steigt die Lust auf die wärmende Mahlzeit, mit der man es sich gemütlich machen kann. Und Suppen sind äußerst kreativ, das merkst du etwa, wenn du dir diese Tortilla-Suppe kochst. Es muss eben nicht immer klassisch zugehen in der Suppenküche, sondern darf auch gern mal ausgefallen sein. Lecker ist sie allemal, diese pikante Seelenwärmerin. Na, hast du Hunger?

Pikant gewürzte Tortilla-Suppe mit Avocado

Was wir an Suppen wie dieser Tortilla-Suppe lieben: Man hat nicht viel Arbeit, im Prinzip muss man einfach die meisten Zutaten klein schneiden und in einen Topf werfen. Während alles vor sich hin köchelt, hast du heute aber trotzdem noch eine kleine Aufgabe: Damit aus dem Gericht nämlich eine Tortilla-Suppe wird, brauchst du natürlich Tortilla-Fladen! Die schneidest du in Streifen und brätst sie separat in einer Pfanne schön knusprig. Sie dürfen dann als krönender Abschluss auf der Suppe Platz nehmen. Diesen teilen sie sich mit cremiger Avocado, die als Topping ebenfalls mit in die Schüssel darf.

Dank Jalapeño und Chilipulver wird die Tortilla-Suppe richtig schön pikant und heizt an kalten Wintertagen ordentlich ein. Isst du lieber mild, kannst du eine der beiden Zutaten – oder auch beide – aber selbstverständlich streichen. Wenn du dem Gericht die Schärfe nehmen möchtest, gib alternativ einen Klecks (veganen) Schmand dazu.

Und noch ein Tipp: Erweitere die Tortilla-Suppe um Zutaten wie (Veggie-)Hähnchenfleisch, das du in einer Pfanne vorher anbrätst und zum Abschluss mit in die Suppe rührst.

Hast du nun richtig Lust und Hunger auf Suppen bekommen, findest du bei Leckerschmecker jede Menge weiterer Ideen für die kalte Jahreszeit. Probiere als Nächstes doch mal eine Portion Möhren-Ingwer-Suppe oder eine winterliche Süßkartoffelsuppe mit Linsen und Zimt. Haben es dir doch die Klassiker angetan, schmecken dir sicherlich unsere Hühnersuppe oder Linsensuppe mit Würstchen, die beide direkt aus Omas Topf kommen könnten.