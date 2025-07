Dieses Sorbet ist die perfekte Erfrischung im Sommer

Wenn du auf der Suche nach einer erfrischenden Köstlichkeit im Sommer bist oder beim nächsten Kochdate mit Freunden ein spannendes Dessert servieren willst, dann musst du dieses Traubensorbet unbedingt probieren. Es ist kinderleicht zubereitet und wird dich trotz seiner Einfachheit garantiert begeistern. Probiere es gleich aus!

Traubensorbet mit spannenden Toppings: Das macht es so besonders

Süß, sauer, scharf – diese Geschmacksnoten würdest du kaum erwarten, wenn du an ein Traubensorbet denkst. Das Geheimnis bei diesem Rezept liegt in den Zutaten oder besser gesagt: in den Toppings. Denn das Grundrezept für das Sorbet selbst ist ganz simpel: gefrorene Trauben, direkt aus dem Eisfach ab in den Mixer und kleinpüriert. Ein wenig Limettenschalenabrieb für eine frische Note hinein und fertig.

Was es wirklich besonders macht, sind die beiden Toppings. Frischer Limettensaft, der erst über die Kugeln geträufelt wird, wenn sie schon in der Schale sind, sorgt für eine Portion säuerlicher Frische, die einen schmackhaften Kontrast zu den süßen, fruchtigen Trauben bildet.

Doch das wahre Geheimnis liegt im Tajín-Gewürz. In Mexiko ist es allgegenwärtig und wird für die verschiedensten Gerichte verwendet, bei uns ist es eher ein Geheimtipp. Es handelt sich nicht um ein scharfes Pulver im klassischen Sinn, sondern bringt eine Bandbreite von Geschmacksnoten mit sich, die du beim ersten Blick nicht erwarten würdest.

Es besteht aus Chili, Limettensalz und getrocknetem Fruchtpulver, wodurch es sowohl auf herzhaften Gerichten köstlich schmeckt, als auch für Drinks oder als Topping auf Früchten genutzt wird. Solltest du das Pulver nicht zur Hand und keine Möglichkeit haben, es zu organisieren, kannst du dir eine Alternative selbst mixen. Vermenge dazu Chilipulver, Salz und Zitronen- oder Limettenabrieb mit einer Prise braunem Zucker nach deinem Geschmack. Am Ende sollte ein ausgewogenes Spiel aus Schärfe, Süße und etwas Säure dabei herauskommen.

Dieses Traubensorbet ist die perfekte Erfrischung im Sommer, funktioniert aber ehrlich gesagt das ganze Jahr über als kreatives Dessert. Also, worauf wartest du? Pack ein paar Weintrauben ins Eisfach und freue dich auf diesen spannenden Nachtisch!

Traubensorbet Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar Food Processor Zutaten 1x 2x 3x 400 g kernlose grüne Weintrauben

1 Bio-Limette

2 TL Tajín-Gewürzmischung optional, nach Geschmack, online hier 🛒 verfügbar Zubereitung Wasche die Trauben und trockne sie gut ab. Friere sie für mindestens 8 Stunden, am besten über Nacht ein.

Fülle die Trauben direkt aus dem Gefrierfach in einen leistungsstarken Mixer oder Food Processor. Wasche die Limette heiß ab und reibe etwa 2 TL der Schale ab. Gib den Abrieb mit zu den Trauben.

Mixe alles, bis eine glatte, cremige Sorbetmasse entsteht. Rühre, falls nötig, zwischendurch kurz um oder lass die Trauben leicht antauen.

Halbiere die Limette und presse den gesamten Saft aus.

Portioniere das Sorbet in Kugeln in Schälchen. Beträufle es nach Geschmack mit etwas Limettensaft und dem Tajín-Gewürz.

