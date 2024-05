Tres Leches Kuchen: saftige Köstlichkeit aus Lateinamerika

Du hast Lust auf einen richtig saftigen Kuchen, dessen Zubereitung dennoch einfach ist? Dann bist du hier richtig! Tres Leches Kuchen stammt ursprünglich aus Lateinamerika, ist aber mittlerweile weltweit bekannt. Und das zurecht! Denn er ist nicht nur verführerisch süß, sondern besticht mit einer vollmundigen Konsistenz. Wir zeigen, wie’s geht!

Tres Leches Kuchen: saftig und einfach

Tres Leches Kuchen ist ein traditionelles, spanisch-amerikanisches Dessert. Es handelt sich dabei um einen Biskuitteig, der mit verschiedenen Milchsorten getränkt wird. Seine genaue Herkunft ist nicht bekannt, es wird jedoch vermutet, dass sie in Mexiko liegt. So sollen getränkte Kuchen in Mexiko bereits im 19. Jahrhundert sehr beliebt gewesen sein. In den 1940er Jahren soll dann der Konzern Nestlé mit seinen Kondensmilchdosen dazu beigetragen haben, dass sich das Rezept für einen mit Kondensmilch verfeinerten Kuchen weit verbreitete.

Für Tres Leches Kuchen benötigst du drei Arten von Milch, daher auch der Name. Gezuckerte Kondensmilch, ungezuckerte Kondensmilch und Sahne. Diese werden vermischt und über einen noch warmen Biskuitkuchen gegossen. Nach dem Abkühlen wird der Kuchen mit einer Baiser-Schicht versehen, mit Zimt bestäubt und mit Erdbeeren dekoriert. Fertig ist ein saftiger Kuchengenuss, nach dem sich alle die Finger lecken werden!

Es gibt einige Tricks, die den Tres Leches Kuchen noch saftiger machen. Stich mit einem Zahnstocher viele kleine Löcher in den fertigen Boden, bevor du die Milchmischung darüber gießt. Dann kann der Kuchen das Gemisch besonders gut aufnehmen. Lass ihn im Idealfall über Nacht durchziehen. Ist der Kuchen abgekühlt, kannst du das Baiser darauf verteilen. Da dieses rohes Ei enthält, solltest du den Kuchen am gleichen Tag aufessen und ihn am besten kaltstellen. Bestreue ihn mit etwas Zimt und dekoriere ihn mit frischen Erdbeeren. Diese geben nicht nur einen schönen Farbakzent, sondern passen hervorragend zum süßen Milchgeschmack.

Wir lieben diesen Tres Leches Kuchen, denn er ist nicht nur richtig lecker, sondern steht in nur 30 Minuten im Ofen. Weitere einfache Blechkuchen, die ähnlich schnell gehen, sind der Buttermilchkuchen mit Beeren, Zitronenkuchen vom Blech oder ein Streuselkuchen mit Pudding. Mmh!