Um Erdbeeren zu essen, gibt es unzählige Möglichkeiten: von Erdbeerkuchen über Erdbeermarmelade bis hin zu Erdbeerkompott. Allein die Bezeichnung dieser Erdbeergerichte klingt für viele schon kompliziert, oder? Wenn du dich dazuzählst, werden die folgenden 6 Tricks mit Erdbeeren dein Leben bereichern, denn mit ihnen kannst du die köstliche Frucht ganz einfach außergewöhnlich zubereiten.

Erdbeeren sind nicht nur unwiderstehlich lecker, sondern auch ein wahrer Alleskönner in der Küche. Sie sind reich an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen, die unser Immunsystem stärken und unsere Gesundheit fördern. Aber nicht nur das – Erdbeeren sind auch äußerst vielseitig und können in zahlreichen Gerichten und Desserts verwendet werden. Von süßen Kuchen und Torten bis hin zu erfrischenden Smoothies und Cocktails, Erdbeeren sind ein Muss in jeder Küche.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mit diesen 6 Tricks mit Erdbeeren wirst du deine Gäste beeindrucken und deine Familie begeistern. Probiere sie aus und entdecke, wie einfach es ist, mit Erdbeeren zu zaubern. Lass dich von der Süße und Frische dieser herrlichen Früchte verzaubern und werde kreativ in der Küche. Wir wünschen dir viel Spaß und guten Appetit!

1. Erdbeeren als Dessert-Topping

Nur Pudding zum Nachtisch ist doch unspektakulär! Kröne dein Dessert doch einfach mit einer Blüte aus Erdbeeren. Schneide dafür Erdbeeren in Scheiben und arrangiere sie mit Minzblättern so auf dem Pudding, dass sie aussehen wie eine Blüte. Mit dieser Dekoration hinterlässt auch die langweiligste Nachspeise einen bleibenden Eindruck, versprochen.

Credit: Media Partisans

2. Erdbeersorbet

Friere 500 g Erdbeeren ein. Lass die Früchte anschließend kurz antauen und püriere sie zusammen mit 1 EL Honig (ca. 90 g) zu einem Sorbet. In Kombination mit Blaubeeren schmeckt das selbstgemachte Erdbeersorbet hervorragend.

Credit: Media Partisans

3. Eiswürfel

Für ein besonders hübsches Trinkerlebnis kannst du eine Eiswürfelform einfach mit Erdbeeren bestücken und mit Wasser aufgießen. Nach dem Einfrieren kannst du dich an den hübschesten Eiswürfeln erfreuen. Und das Beste? Ist der Würfel geschmolzen, kannst du dir die eisigen Erdbeeren auf der Zunge zergehen lassen.

Credit: Media Partisans

4. Erdbeer-Lollies

Du kannst aus Erdbeeren ganz einfach auch leckere Lutscher machen. Stich dafür einfach einen Holzstab in jede Erdbeere und schneide ein X in das spitze Ende der Früchte. Drücke die eingeschnittenen Spitzen vorsichtig auseinander und sprühe Schlagsahne hinein. Garniere die Erdbeeren am Stiel abschließend mit Kekskrümeln.

Credit: Media Partisans

5. Erdbeeren in Blätterteig

5.1 Stich aus einem fertigen Blätterteig Kreise aus. Ritze jeden Kreis sechsmal ein, achte jedoch darauf, die Mitte auszusparen.

Credit: Media Partisans

5.2 Platziere je eine Erdbeere auf der Mitte der Blätterteigkreise und wickle sie dann in den Blätterteig ein, indem du die zuvor eingeritzten Teigstücke hochklappst.

Credit: Media Partisans

5.3 Backe die ummantelten Erdbeeren für 15 Minuten bei 160 °C Umluft. Lass sie vor dem Verzehr komplett abkühlen.

Credit: Media Partisans

6. Fruchtig-schokoladige Marienkäfer

Verkleidet als Marienkäfer sehen Erdbeeren noch entzückender aus. Halbiere dafür die Früchte und klebe mithilfe von geschmolzener Schokolade je eine Blaubeere an das breite Ende der Erdbeerhälften. Verziere die Erdbeeren dann mit geschmolzener Schokolade so, dass sie aussehen wie niedliche Marienkäfer.

Credit: Media Partisans

Diese 6 Tricks mit Erdbeeren lassen sich wirklich kinderleicht umsetzen und machen einiges her!

Auch diese Tricks werden dich begeistern: