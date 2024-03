Gözleme: türkische Teigtaschen wie im Urlaub

Mit diesem Rezept für türkische Teigtaschen entführen wir dich heute wieder mal in die Geschmackswelt des Balkans. Frisch zubereitet werden die Teigtaschen häufig auf Märkten oder an Straßenständen verkauft. So sind sie ein wichtiger Bestandteil der traditionellen Küche der Türkei.

Einfaches Rezept für traditionelle türkische Teigtaschen

Gözleme, wie die Teigtaschen auch genannt werden, sind würzig gefüllte Fladenbrote aus Yufka-Teig. Die Basis ist immer der gleiche hauchdünne Teig. Dieser wird traditionell von erfahrenen Händen ausgerollt und auf einer speziellen Platte, der Sac, gebacken.

Die handgemachten, türkischen Teigtaschen sind vielseitig und können mit verschiedenen Füllungen wie Spinat, Käse, Kartoffeln oder Hackfleisch zubereitet werden.

Gewürze und kräftige Aromen spielen in der Balkanküche eine große Rolle und dürfen auch bei den türkischen Teigtaschen nicht fehlen. Paprika, schwarzer Pfeffer und Kräuter wie Petersilie oder Dill sind nur einige der verwendeten Aromen.

Dank ihrer einfachen Zubereitung sind Gözleme eine wunderbare Möglichkeit, die Aromen der türkischen Küche auch zu Hause zu genießen. Sie schmecken herrlich als einfacher Snack zwischendurch, als schnelles Mittagessen mit einem frischen Joghurt-Dip und sind perfekt für Picknicks im Park.

Mit ihrer knusprigen, goldbraunen Hülle und der saftigen, würzigen Füllung sind die türkischen Teigtaschen eine wahre Delikatesse, die man unbedingt probieren sollte.

Wir lieben die aromatische Balkanküche und feiern sie mit Rezepten wie dem serbischen Reisfleisch und dem würzigen Dip namens Ajvar. Auch der Djuvec-Reis bringt den Geschmack des Balkans in die heimische Küche.