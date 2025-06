Unser Back-Highlight: ukrainischer Käsekuchen wie aus Lemberg

Du liebst Käsekuchen, aber willst mal etwas ganz Neues ausprobieren? Dann lass dich von Backtraditionen aus anderen Ländern inspirieren. Heute backen wir gemeinsam einen ukrainischen Käsekuchen, der an Cremigkeit und Geschmack kaum zu übertreffen ist. Perfektion? Vielleicht. Probier’s am besten selbst aus!

Rezept für ukrainischen Käsekuchen: Lviv Syrnyk

Lass uns kurz in die Vergangenheit reisen: Käsekuchen, wie wir ihn heute kennen, geht auf eine uralte Methode zurück, Milchprodukte mit Eiern und Süße zu kombinieren – eine Tradition, die es in vielen Kulturen gibt. Aber der ukrainische Käsekuchen, besonders in seiner Lemberger Variante, ist etwas ganz Besonderes. Mit seinen cremigen Zutaten, der feinen Zitronennote und der Veredelung mit Schokolade hat er sich von einem einfachen Dessert zu einem Highlight der osteuropäischen Backkunst entwickelt.

Die Stadt Lviv (Lemberg) gilt als Geburtsort dieser Kuchenspezialität. Hier verschmolzen österreichische, polnische und ukrainische Einflüsse miteinander und schufen eine einzigartige Küche. Lwiw war vor allem ein Zentrum der Kaffeekultur, und wo guter Kaffee ist, darf natürlich das passende Dessert nicht fehlen. So entstand der „Lviv Syrnyk“, der typische Lemberger beziehungsweise ukrainische Käsekuchen.

Käsekuchen ist eine Kunst für sich. Deswegen haben wir unsere wichtigsten Tipps in unserem Leckerwissen-Artikel zusammengefasst und erklären dir, worauf du beim Backen eines Käsekuchens achten solltest.

Doch was macht den ukrainischen Käsekuchen so besonders? Es beginnt mit der Basis: körnigem Frischkäse. Anders als bei westlichen Käsekuchen, die oft Frischkäse oder Quark verwenden, sorgt der körnige Frischkäse für eine etwas rustikalere Textur. Diese Verbindung aus Cremigkeit und leicht körniger Konsistenz verleiht dem Kuchen seinen einzigartigen Charakter. Dazu kommen Eier, Zitronenschale und ein Hauch Schmand, die ihn leicht und luftig machen.

Im Gegensatz zu amerikanischem Käsekuchen, der auf einem Keksboden basiert, verzichtet die ukrainische Version meist auf einen festen Boden. Stattdessen wird der Kuchen in einer leicht gefetteten Form gebacken, wobei das Ausstreuen der Form mit Grieß ein typisches Detail ist. Als Zugabe erwarten dich dann oft Rosinen, ein frischer Zitronenhauch und – als krönender Abschluss – eine butterweiche Schicht aus dunkler Schokolade.

Traditionell wird der ukrainische Käsekuchen zu festlichen Anlässen gebacken, etwa bei Hochzeiten, an Feiertagen wie Ostern oder großen Familienzusammenkünften. Er ist allerdings auch ein absoluter Klassiker im Alltag – perfekt für den Nachmittagskaffee oder als Dessert nach einem deftigeren Essen.

Serviert wird er in dicken, saftigen Stücken, die meistens Raumtemperatur haben. Im Sommer genießen ihn die Ukrainer gerne gekühlt, während er im Winter besonders beliebt ist, weil er als „Seelenwärmer“ gilt. Mit einer Tasse heißem Tee oder Kaffee stellt er die perfekte Begleitung dar und lädt zu langen Gesprächen an einem gemütlichen Tisch ein.

Ukrainischer Käsekuchen: Lviv Syrnyk Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Abkühlzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. 30 cm, z.B. diese hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 140 g Butter plus etwas mehr zum Einfetten der Backform

1 EL Hartweizengrieß plus etwas mehr zum Ausstreuen der Backform

1/2 Vanilleschote

1 Bio-Zitrone

600 g körniger Frischkäse

150 g Zucker

2 EL Speisestärke

4 Eier

2 EL Schmand

50 g Rosinen

200 g dunkle Schokolade Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor und fette eine Backform ein. Bestäube die Form anschließend dünn mit Hartweizengrieß, damit der Kuchen nicht kleben bleibt.

Halbiere die Vanilleschote der Länge nach und schabe das Mark mit einem Messer vorsichtig heraus. Reibe die Schale der Zitrone ab (ca. 1/2 TL Abrieb). Stelle beides beiseite

Drücke den körnigen Frischkäse durch ein Sieb in eine große Schüssel.

Füge Zucker, Speisestärke, Zitronenschale und das Mark der Vanilleschote hinzu. Verrühre alles vorsichtig miteinander.

Gib 90 g der weichen Butter dazu und vermenge wieder alles miteinander.

Rühre nacheinander die Eier sowie Schmand und Grieß unter.

Hebe die Rosinen vorsichtig unter die Masse.

Fülle die Frischkäsemasse gleichmäßig in die vorbereitete Form und streiche die Oberfläche glatt.

Backe den Käsekuchen im vorgeheizten Ofen für ca. 40-50 Minuten, bis er eine goldgelbe Oberfläche hat. Falls er gegen Ende zu stark bräunen sollte, kannst du ein Stück Alufolie darüberlegen.

Mach den Ofen aus und lass den Kuchen bei leicht geöffneter Ofentür auskühlen. Decke ihn danach ab und stell ihn für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank. Löse ihn danach aus der Form.

Schmilz die Schokolade zusammen mit der restlichen Butter in einer hitzebeständigen Schüssel über einem heißen Wasserbad.

Verteile die flüssige Schokoladen-Butter-Mischung gleichmäßig über die Oberfläche des abgekühlten Kuchens. Lasse die Glasur vor dem Servieren vollständig fest werden.

