Kuchengenuss aus Spanien: Probiere den unwiderstehlichen baskischen Käsekuchen

Eine knusprig-karamellisierte Oberfläche ist das Markenzeichen des baskischen Käsekuchens. Dazu kommt ein zartschmelzender Kern und ein Hauch von Vanille, der die Sinne betört – dieses Dessert ist einfach unwiderstehlich. Bist du bereit für eine kulinarische Reise voller Genuss und Überraschungen? Dann lass uns gemeinsam ein wahres Meisterwerk der Konditorkunst entdecken: den San Sebastian Cheesecake.

Baskischer Käsekuchen: himmlischer Kuchen aus Spanien

Der San Sebastian Cheesecake, auch bekannt als „La Viña Cheesecake“ oder baskischer Käsekuchen, hat seinen Ursprung in der malerischen Stadt San Sebastian im Baskenland. Diese himmlische Delikatesse eroberte im Handumdrehen die Herzen von Gourmets weltweit. Doch was macht dieses süße Meisterstück so einzigartig? Nun, hier liegt das Geheimnis: Anders als bei herkömmlichen Cheesecakes wird der San Sebastian Cheesecake bei hoher Hitze gebacken, wodurch er außen knusprig-karamellisiert und innen herrlich cremig wird. Das Ergebnis ist eine unvergleichliche Textur und ein intensiver Geschmack, der dich von der ersten bis zur letzten Gabel in seinen Bann zieht.

Die Zubereitung dieses köstlichen Kuchens ist nicht nur eine kulinarische Freude, sondern auch ein wahrer Genuss für die Sinne. Schon beim Backen durchströmt der betörende Duft von Vanille und Frischkäse deine Küche, während du gespannt auf die goldbraune Verführung im Ofen wartest. Und wenn du den ersten Bissen probierst, wirst du sofort von der harmonischen Kombination aus cremiger Süße und dem leicht herben Karamellton verzaubert. Dieser Kuchen ist der perfekte Abschluss eines festlichen Dinners, ein Höhepunkt auf jeder Kaffeetafel und ein Geschenk für dich selbst, das deine Seele mit Freude erfüllen wird.

Nun ist es an der Zeit, dass du selbst zum Meisterkonditor wirst! Die Zubereitung des mag auf den ersten Blick herausfordernd erscheinen, doch lass dich davon nicht abschrecken. Schürze an und los geht’s – es ist Zeit, dich und deine Gäste mit diesem Gaumenschmaus zu verwöhnen! Buen provecho!

Cheeecake gibt es in vielen Varianten und wir können uns gar nicht entscheiden, welche wir am liebsten mögen! Probiere auch diese Rezepte aus und entscheide selbst! Zitronen-Cheesecake mit Joghurt ist leicht und cremig. Karamell-Käsekuchen hat eine verführerische Süße und Erdnussbutter-Cheesecake ist ganz ohne Backen verführerisch lecker.

Baskischer Käsekuchen – San Sebastian Cheesecake keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Kühlzeit 5 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 850 g Frischkäse

300 g Zucker

5 große Eier

1/2 TL Salz

1 TL Vanillearoma

500 ml Sahne

50 g Weizenmehl Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-Unterhitze vor und lege eine Springform mit hohem Rand kreuzweise mit 2 Backpapieren aus.

Rühre den Frischkäse mit dem Zucker in einer Schüssel cremig, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind und sich der Zucker gelöst hat.

Rühre danach die Eier unter die Frischkäse-Masse und füge Salz, Vanillearoma und Sahne hinzu.

Siebe zum Schluss das Mehl in den Teig und verrühre ihn mit einem Schneebesen, bis auch hier keine Klümpchen mehr zu sehen sind.

Fülle den Teig in die vorbereitete Kuchenform und stelle den Kuchen auf ein Backblech.

Backe den San Sebastian Cheesecake für etwa eine Stunde im Ofen. Achte in den letzten 10 Minuten auf die Oberfläche. Sie sollte sehr dunkel, aber nicht schwarz werden.

Nimm den Kuchen dann aus dem Ofen. Er sollte oben dunkel und in der Mitte noch wackelig sein. Lass den Kuchen in der Form für eine Stunde abkühlen, bevor du ihn unbedeckt für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank stellst. Notizen Tipp: Den baskischen Käsekuchen am besten über Nacht im Kühlschrank lassen. Nimm den Kuchen etwa eine Stunde vor dem Servieren aus der Kühlung. Guten Appetit!

