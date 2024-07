Leckere Resteverwertung: So kochst du ungarische Kartoffel-Nudeln

Ein einfaches Gericht der ungarischen Küche, bei dem übrig gebliebene Kartoffeln vom Vortag und andere Reste aus dem Kühlschrank noch zu etwas Leckerem verarbeitet werden können, sind die ungarischen Kartoffel-Nudeln. Wir verraten, wie du das einfache Gericht nachkochen kannst.

Kartoffeln oder Nudeln vom Vortag übrig? Koche daraus ungarische Kartoffel-Nudeln

Die ungarischen Kartoffeln-Nudeln begeistern durch ihre einfache Zubereitung und ihren herzhaften Geschmack. Du brauchst weder viel Zeit noch viele außergewöhnliche Zutaten.

Traditionell wird das Gericht aus übrig gebliebenen Kartoffeln vom Vortag zubereitet. Hast du keine, kannst du natürlich auch frische Kartoffeln kochen. Die gegarten Kartoffeln pellst du und schneidest sie in Würfel. Parallel kochst du Nudeln bissfest. Schneide außerdem Speck und eine Zwiebel in Würfel. Erhitze dann Öl in einer Pfanne und brate darin zuerst den Speck und anschließend die Zwiebel goldgelb an. Nun gibst du die Kartoffelwürfel in die Pfanne und brätst sie knusprig an. Zum Schluss fügst du noch die Nudeln hinzu und lässt sie kurz mit anbraten. Schmecke die ungarischen Kartoffel-Nudeln mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver ab.

Zum Servieren kommen noch etwas gehackte Petersilie über die Kartoffel-Nudeln sowie eine in Scheiben geschnittene Gewürzgurke auf den Teller.

Übrigens: Die Kartoffel-Nudeln, die in der Zubereitung unseren Bratkartoffeln ähneln, sind nicht nur in der ungarischen Küche zu finden, sondern auch in Österreich beliebt. Dort heißt das Gericht Grenadiermarsch. In der Zubereitung unterscheiden sich beide Varianten aber kaum voneinander. Bei der ungarischen Version kommt Paprikapulver zum Abschmecken zum Einsatz, während beim österreichischen Rezept mit Majoran verfeinert wird.

Kartoffeln und Nudeln zu mixen ist nicht ungewöhnlich. Auch in der mediterranen Küche Italiens gibt es mit Pasta e patate alla siciliana ein Gericht, das Nudeln und Kartoffeln kombiniert. Lieber Bratkartoffeln? Probiere mal unseren Bratkartoffelauflauf oder diese deftige Kartoffel-Ei-Pfanne.