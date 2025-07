Dieses würzige Paprikahuhn hast du ganz schnell nachgemacht

Manchmal braucht es keine fancy Foodtrends oder ausgefallene Gerichte mit ungewöhnlichen Zutaten und verrückten Zubereitungsweisen. Manchmal braucht es einfach nur ehrliche Hausmannskost, um glücklich zu sein. Und dieses ungarische Paprikahuhn bringt dir genau das auf den Teller. Ehrlich, würzig, sättigend und ganz schnell nachgemacht.

Ungarisches Paprikahuhn: Wohlfühlgericht aus der osteuropäischen Küche

Seinen Ursprung hat das Paprikahuhn vermutlich im pannonischen Raum, einer historischen Landschaft in Westungarn und gilt heute als eines der Nationalgerichte Ungarns. Und das wird beim Betrachten des „Paprikás Crsirke“, wie es eigentlich heißt, sehr schnell klar. Immerhin ist eine der geschmacksbestimmenden Zutaten Paprika, die seit etwa dem 19. Jahrhundert ein fester Bestandteil der ungarischen Küche ist.

Aber auch in Österreich erfreut sich dieses Hähnchengericht mittlerweile einer großen Beliebtheit. Wenn du auf der Suche nach einer deftig-würzigen Mahlzeit bist, dann hast du mit dem ungarischen Paprikahuhn genau ins Schwarze getroffen. Und da wir in dieser Variante auf Hähnchenbrustfilet zurückgreifen, geht die Zubereitung auch ganz schnell und einfach.

Traditionell wird Paprikás Csirke nämlich mit Hähnchenschenkeln, -keulen oder gleich mit einem ganzen Huhn zubereitet. Kleingeschnittene Hähnchenbrustfiletstücke sind hier die etwas schnellere und fettärmere Variante, die für eine flotte Zubereitung ideal sind. Damit sie besonders aromatisch werden, ist das richtige Timing wichtig. Sie werden kurz angebraten und kommen dann erst einmal wieder aus der Pfanne.

Anschließend bereitest du die würzige Paprikasoße zu und gibst das Hähnchen erst dann wieder dort hinein. Dadurch, dass es in der Soße gar zieht, nimmt es die Aromen ideal auf, bleibt zeitgleich aber zart und saftig. In diesem Rezept bereiten wir das ungarische Paprikahuhn mit Spätzle zu. Aber auch Nockerln, Kartoffeln und Reis sind typische Beilagen für das Traditionsgericht. Die Zubereitung für das Huhn bleibt dabei natürlich gleich, also probiere einfach aus, was für dich am besten schmeckt. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Leckerschmecker-Redaktion liebt es, Rezepte aus aller Welt auszuprobieren. Wenn du jetzt noch mehr Lust auf Gerichte aus Ungarn hast, dann probiere doch auch diese traditionelle ungarische Sauerkrautsuppe. Natürlich darf auch weiterer Klassiker, den du von Jahrmärkten kennen könntest, nicht fehlen: Langos mit Knoblauchcreme und Käse. Und zum Nachtisch passt dann ein ungarischer Apfelkuchen vom Blech.

Ungarisches Paprikahuhn Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Hähnchenbrustfilet

2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

etwas neutrales Pflanzenöl

1 EL Tomatenmark

1 EL Paprikapulver edelsüß

1 TL Paprikapulver rosenscharf

100 ml Hühnerbrühe

200 ml Schlagsahne

150 g Crème fraîche

etwas Salz und Pfeffer

1 TL Zitronensaft

500 g Spätzle aus dem Kühlregal

1 Bund frische Petersilie glatt Zubereitung Schneide die Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke. Schäle Zwiebeln und Knoblauchzehen und schneide sie in kleine Würfel. Wasche die Paprika, entkerne und würfle sie anschließend.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne 🛒 . Brate die Hähnchenstücke darin bei mittlerer Hitze an, bis sie rundherum leicht gebräunt sind. Stelle sie anschließend beiseite.

Falls nötig, erhitze erneut etwas Öl in der Pfanne und schwitze die Zwiebeln und Paprika darin für 3-4 Minuten an. Gib den Knoblauch hinzu und dünste ihn für 1 Minute mit an.

Rühre das Tomatenmark ein und röste es für etwa 1 Minute an.

Füge beide Paprikapulversorten hinzu und verrühre sie zügig. Lösche den Pfanneninhalt anschließend mit der Brühe und Sahne ab. Gib die Crème fraîche dazu und lass alles für etwa 10 Minuten köcheln, bis die Soße sämig ist.

Gib nun die Hähnchenstücke wieder in die Pfanne und lass sie bei schwacher Hitze für 5-7 Minuten garen. Schmecke die Soße mit Salz, Pfeffer und dem Zitronensaft ab.

Bereite währenddessen die Spätzle nach den Packungsangaben zu und wasche die Petersilie. Tupfe die Petersilie trocken und schneide sie klein.

Serviere die Spätzle auf Tellern, gieße das Paprikahuhn darüber und bestreue es mit der Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.