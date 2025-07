Bohnen und Aubergine? Ein Dreamteam, das du probieren musst

Wenn du Bohnen liebst oder wie ich mehr Hülsenfrüchte in deinen Speiseplan integrieren möchtest, ist dieses Rezept für eine vegane Auberginen-Bohnen-Pfanne mit Harissa genau das richtige für dich. Ob als einfaches und wärmendes Abendessen oder als proteinreiche Meal-Prep-Mahlzeit – die Kombi aus gebackener Aubergine, buttrig-nussigen Bohnen und cremiger Soße enttäuscht nicht. Entdecke, wie du das Pfannengericht selber machen kannst.

So bereitest du das Rezept für vegane Auberginen-Bohnen-Pfanne zu

Heize schon mal den Backofen vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Danach wäschst du die Aubergine und schneidest sie in mundgerechte Würfel. Vermische in einer Schüssel Öl, Balsamico-Essig, Ahornsirup sowie etwas Salz und Pfeffer miteinander. Mariniere die Auberginenwürfel anschließend in der Mischung, verteile sie gleichmäßig auf dem Backblech und schiebe es dann für ungefähr eine halbe Stunde in den Ofen.

In der Zwischenzeit kannst du Zwiebel und Knoblauch schälen, fein schneiden und Öl in einer großen Pfanne 🛒 erhitzen. Brate Zwiebeln und Knoblauch darin an, füge getrocknete Kräuter sowie Cherrytomaten hinzu und lasse alles bei mittlerer Hitz für zehn Minuten kochen, bis die Tomaten weich sind. Nun kommen die Bohnen dazu. Rühre außerdem Tomatenmark, Harissa-Paste und Kokosmilch ein. Danach lässt du alles nochmal zehn Minuten köcheln, bevor du den Spinat hinzufügst. Im letzten Schritt gibst du die gebackene Aubergine mit hinein. Rühre alles abschließend noch einmal gut um.

Fülle die Auberginen-Bohnen-Pfanne in tiefe Teller und garniere sie jeweils mit einem Klecks Joghurt sowie ein paar Basilikumblättern. Ich selbst esse dieses Gericht am liebsten mit einer Scheibe geröstetem Sauerteigbrot. Du kannst dir jedoch ebenso Reis oder Couscous dazu schmecken lassen.

Vegane Auberginen-Bohnen-Pfanne Olivia 3.87 ( 144 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Aubergine

4 EL Olivenöl

3 EL Balsamico-Essig

1 EL Ahornsirup

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1/2 TL Basilikum getrocknet

1/2 TL Oregano getrocknet

200 g Cherrytomaten

1 Dose weiße Riesenbohnen

1 TL Tomatenmark

1 TL Harissa-Paste

1 Dose Kokosmilch

1 Handvoll Babyspinat

4 EL veganer Joghurt

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche die Aubergine und schneide sie in mundgerechte Würfel. Vermische in einer Schüssel 3 EL Olivenöl, Balsamico-Essig, Ahornsirup sowie etwas Salz und Pfeffer miteinander. Mariniere die Auberginenwürfel darin, verteile sie auf dem Backblech und backe sie für ca. 25-30 Minuten.

Schäle und schneide die Zwiebel sowie den Knoblauch klein. Erhitze in einer großen Pfanne 1 EL Olivenöl. Brate darin beides zusammen für ca. 5 Minuten glasig an.

Füge Basilikum und Oregano sowie die Cherrytomaten hinzu. Lass das Ganze bei mittlerer Hitze mit geschlossenem Deckel für ca. 10 Minuten köcheln. Zerdrücke die Tomaten, sobald sie weich sind.

Gib die Bohnen dazu und rühre das Tomatenmark, die Harissa-Paste und Kokosmilch mit ein. Lass alles für weitere 10 Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln. Füge Spinat und den Großteil der gebackenen Auberginenwürfel hinzu und rühre gut um.

Serviere die vegane Auberginen-Bohnen-Pfanne in tiefen Tellern oder Schüsseln. Toppe das Gericht mit einem Klecks veganem Joghurt, etwas frischem Basilikum und den restlichen gebackenen Auberginenwürfeln.

