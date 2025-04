Vegane Bananenbrot-Muffins ohne Mehl und Zuckerzusatz: gesund und lecker

Wegwerfen? Auf keinen Fall! Reife Bananen sind pures Gold. Vor allem, wenn man daraus so herrlich fluffige, vegane Muffins zaubern kann. Unsere veganen Bananenbrot-Muffins mit Walnüssen sind genau das richtige Comfort Food – saftig, würzig und ein bisschen crunchy. Perfekt zum Kaffee, Tee oder einfach nur so direkt vom Blech. Und das Beste: Du brauchst keine ausgefallenen Zutaten und keine Küchenmaschine. Nur ein paar reife Bananen und Lust aufs Backen.

Rezept für vegane Bananenbrot-Muffins: schnell und einfach

Dieses Rezept hat es schnell in meine persönliche Sammlung geschafft. Warum? Weil es so herrlich unkompliziert ist. Du brauchst weder viele Zutaten noch ausgefallenes Equipment. Das Beste? Es gelingt eigentlich immer und eignet sich daher auch für Anfänger oder Menschen, die nicht so häufig backen. Bei diesem Rezept kommt einfach alles zusammen in eine Schüssel, wird gut verrührt und anschließend in Muffinförmchen gefüllt. In weniger als einer halben Stunde sind diese veganen Bananenbrot-Muffins ohne Mehl und zusätzlichen Zucker fertig!

Als Ei-Ersatz verwende ich in diesem Rezept Leinsamen-Gel. Dazu lässt du einfach zwei Esslöffel Leinsamen mit sechs Esslöffel Wasser quellen. Währenddessen kannst du die reifen Bananen mit einer Gabel in einer großen Schüssel zerdrücken. Und die trockenen Zutaten in einer separaten Schüssel vermengen. Danach verrührst du die Leinsamen mit den Bananen und dem Mandelmus, gibst die trockenen Zutaten hinzu und vermischst alles zu einem Teig. Je nach Belieben kannst du im Anschluss gehackte Walnüsse und etwas gehackte vegane dunkle Schokolade unter den Teig heben. Danach müssen die veganen Bananenbrot-Muffins für etwa 15 Minuten backen.

Unsere Muffins sind echte Verwandlungskünstler – sie lassen sich ganz easy an deinen Geschmack (oder den Inhalt deines Vorratsschranks) anpassen. Wenn du keine Nüsse oder Schokolade zu Hause hast, könntest du es mal mit Cranberries oder Rosinen versuchen. Du magst keine Walnüsse? Auch Mandeln, Hasel- oder Pekannüsse machen sich hervorragend im Teig. Erdnussbutter statt Mandelmus sorgt ebenfalls für einen Twist. Für mehr Würze, kannst du Gewürze wie Muskat, Kardamom oder Vanille hinzugeben. Oder verfeinere die veganen Bananenbrot-Muffins mit frischen Beeren.

Mal wieder Lust auf etwas Süßes, aber nichts zu Hause? Dann back dir ganz fix dieses saftige Schoko-Bananenbrot! Wenn du noch nie Kirsch-Bananenbrot probiert hast, solltest du das unbedingt mal tun. Oder du setzt statt auf klassisches Bananenbrot einfach mal auf diese leckeren Bananenkekse. Immer noch auf der Suche nach Rezepten? Frag am besten mal unseren Koch-Bot nach ein paar Empfehlungen.

Vegane Bananenbrot-Muffins Olivia 4.50 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Leinsamen gemahlen

6 EL Wasser

3 Bananen groß und sehr reif

120 g Mandelmus

120 g Mandelmehl

2 TL Backpulver

3 TL Zimt

70 g Walnüsse

50 g vegane Zartbitterschokolade optional Zubereitung Heize den Backofen auf 180 ℃ Ober-/Unterhitze vor und befülle ein Muffinblech 🛒 mit Papierförmchen.

Vermische die gemahlenen Leinsamen mit dem Wasser in einer kleinen Schüssel und lass das Ganze etwa 10 Minuten quellen, bis eine gelartige Konsistenz entsteht. Schäle die Bananen und zerdrücke sie in einer großen Schüssel mit einer Gabel zu feinem Mus. Füge das gequollene Leinsamen-Gel und das Mandelmus zu den Bananen hinzu und verrühre alles gründlich.

Mische das Mandelmehl, Backpulver und den Zimt in einer separaten Schüssel und gib die trockenen Zutaten dann zur Bananenmasse.

Hacke die Walnüsse und optional etwas Schokolade klein. Hebe die Nüsse und Schokostücke unter den Teig.

Verteile den Teig auf die Muffinförmchen. Fülle sie zu etwa 3/4, da die Muffins beim Backen noch aufgehen. Backe die Muffins für ca. 15 Minuten, bis sie goldbraun sind und ein Zahnstocher sauber wieder herauskommt.

Lass die Muffins ein paar Minuten im Blech abkühlen, bevor du sie herausnimmst und auf einem Gitter vollständig auskühlen lässt.

