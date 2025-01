Bohnen-Burger: Die besten Burger zum Veganuary

Veganes Essen steht bei uns im Januar hoch im Kurs. Wir in der Redaktion feiern den Veganuary und bringen dir die leckersten Rezepte auf deinen Teller. Heute kochen wir vegane Bohnen-Burger, die nicht nur saftig, sondern auch richtig gesund sind. Und das alles ohne Zusatz von tierischen Zutaten. Lass uns loslegen!

Einfaches Rezept für vegane Bohnen-Burger

Du ernährst dich vegan, hast aber Lust auf einen leckeren Burger? Dann freu dich, dass du auf diesen Artikel geklickt hast. Denn unser Rezept für vegane Bohnen-Burger ist nicht nur einfach, sondern auch noch wirklich gut. Außen knusprig gebraten 🛒 und innen saftig, vollgepackt mit gesundem Gemüse, Hülsenfrüchten und Haferflocken. Ein wahres Superfood!

Die Zutaten für unseren veganen Bohnen-Burger sind simpel und einen Großteil davon hast du vermutlich zu Hause. Du benötigst Kidneybohnen aus der Dose, etwas Dinkelmehl für die Bindung, Zwiebeln und Senf für den Geschmack und Haferflocken für den Biss. Für eine saftige Textur und ein besonderes Geschmackserlebnis gibst du außerdem etwas geriebenes Gemüse mit in die Masse. Welches du dafür wählst, ist ganz dir überlassen. Geriebene Möhren, Spinatblätter, geraspelter Rotkohl, all das passt hervorragend. Schau einfach, was dein Kühlschrank so alles hergibt.

Vegane Bohnen-Burger sind aber nicht nur lecker, sondern auch gesund. Kidneybohnen sind sehr ballaststoffreich, was den Cholesterinspiegel unterstützt. Zudem enthalten sie viel Folsäure und Magnesium, welches das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte senken kann. Haferflocken, ein weiterer wichtiger Bestandteil, gelten als regionales Superfood. Sie unterstützen die Verdauung und enthalten Antioxidantien, welche vor freien Radikalen schützen.

Wie du siehst, sind vegane Bohnen-Burger eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Burgern. Sie widerlegen das Klischee, dass vegane Ernährung langweilig ist und gesunde Inhaltsstoffe nur in tierischen Produkten vorkommen. In dem Sinne, guten Appetit und eine gute Gesundheit!

Vegane Bohnen-Burger Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Pflanzenöl

200 g gemischtes Gemüse nach Wahl

1 Dose Kidneybohnen 400 g

1 EL Sojasoße

2 EL Senf

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer

4 EL Dinkelmehl

100 g Haferflocken zart Zubereitung Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch fein.

Erhitze etwa 1 EL Öl in einer Pfanne und schwitze beides darin an.

Reibe oder schneide währenddessen das gemischte Gemüse fein und presse das Wasser heraus.

Lass die Kidneybohnen abtropfen, fang dabei aber etwas von dem Wasser auf.

Püriere sie mit Sojasoße, Senf, Paprikapulver und würze die Masse mit einer guten Prise Salz und Pfeffer.

Gib Mehl, Haferflocken und Gemüse hinzu und vermische alles, bis du eine formbare, nicht zu feuchte Masse erhältst. Gleiche sie eventuell mit etwas Bohnenwasser an. Schmecke erneut mit Salz und Pfeffer ab.

Forme 8 flache Bratlinge daraus.

Bedecke den Boden der Pfanne mit Öl und brate die Bratlinge von beiden Seiten goldbraun. Tropfe sie kurz auf einem Küchenpapier ab.

