Vegane Eggs Benedict mit Sauce hollandaise: der Klassiker, neu gedacht

Lass 2 EL Butter in einem Topf schmelzen und rühre das Mehl mit einem Schneebesen ein. Gieße mit der Brühe auf und verrühre alles miteinander. Bringe den Topfinhalt zum Kochen.

Gib Sojajoghurt, Weißwein, 2 EL vegane Butter, Senf sowie 1 EL Zitronensaft zur Soße in den Topf. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Erhitze 3 EL Öl in einer Pfanne und dünste Schalotten und Knoblauch darin glasig an.

Gib den Spinat hinzu und brate ihn 5 Minuten mit an. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskat ab. Halte ihn anschließend warm.

