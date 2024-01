Wir stecken mitten im Veganuary und möchten dir immer freitags – unserem Leckerschmecker Vreitag – zeigen, wie gut die pflanzenbasierte Küche schmecken kann. Und wie sich Klassiker mit wenig Aufwand ganz leicht veganisieren lassen. Heute kochen wir eine vegane Käse-Lauch-Suppe, die ein echter Liebling ist und sich super für große Runden eignet.

Perfekt für den Veganuary: So kochst du eine vegane Käse-Lauch-Suppe

Die vegane Käse-Lauch-Suppe ist das perfekte Partyessen, denn sie lässt sich in großer Menge vorbereiten. Solltest du demnächst also Geburtstag feiern oder einen anderen Anlass für eine Feier kennen, tische diese Leckerei auf. Aber auch beim Abendessen in der Familie ist die Suppe ein schmackhafter Gast. Sie ist solo ein Genuss, kann aber auch mit ein paar Schreiben frischem Baguette gegessen werden.

Die Zubereitung unterscheidet sich nicht stark von der einer herkömmlichen Käse-Lauch-Suppe. Für die vegane Variante findest du deine Zutaten mittlerweile in beinahe jedem Supermarkt und Discounter. Die cremige Konsistenz verdankt unsere vegane Käse-Lauch-Suppe pflanzlichem Reibe- und Frischkäse. Letzteren kannst du ruhig mit Kräutern kaufen, denn sie sorgen für extra Geschmack.

Apropos Geschmack: Viele Veganer greifen zu Hefeflocken, wenn sie ein Gericht mit Käse nachkochen möchten. Dieses besondere Gewürz hat ein ähnliches Aroma wie das Milchprodukt und wird deshalb gern genutzt. Auch in unserer veganen Käse-Lauch-Suppe finden sie Verwendung, können aber bei Bedarf ebenso weggelassen werden.

Falls du nun Lust bekommen hast, die tierfreie Ernährung kennenzulernen, oder Inspiration suchst, findest du bei Leckerschmecker viele andere Ideen, die allesamt überzeugen. Unsere veganen Chicken Nuggets machen sich ebenfalls super auf dem Partybuffet, genauso wie unsere Tortilla-Suppe. Richtig deftig wird’s dank unseres veganen Gulaschs mit Jackfrucht. Das klingt doch wirklich verlockend, oder?