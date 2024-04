Vegane Kaffee-Mousse: ohne Verzicht genießen

Du musst nicht unbedingt vegan sein, auch nicht vegane Naschkatzen werden unsere vegane Kaffee-Mousse zu schätzen wissen. Die süße Versuchung braucht nur wenige Zutaten. Allen voran Eiswürfel und brauner Zucker. Wasserlöslicher Kaffee- und Kakaopulver geben der Mousse seine schöne kaffeebraune Farbe und einen tollen Geschmack.

Vegane Kaffee-Mousse macht glücklich

Dass Kaffee ein Wachmacher ist, ist bekannt. Aber auch Kakao hat dank des Wirkstoffs Theobromin einen vitalisierenden und stimmungsaufhellenden Effekt. Du siehst, unsere vegane Kaffee-Mousse ist ein echter Stimmungsaufheller.

Um das Glück zu toppen, kannst du deine Kreation mit etwas veganer Sahne krönen. Aber zunächst brauchst du erstmal einen guten Mixer, der in hoher Geschwindigkeit deine Eiswürfel zerkleinert. Dazu kommen Kaffeepulver, Kakaopulver, Zucker und etwas Wasser.

Dieses Rezept ist deshalb so einfach, weil alle Zutaten gleichzeitig in den Mixer kommen. Einfach gründlich pürieren, bis eine luftig leckere Creme entsteht. Und schon ist deine vegane Kaffee-Mousse bereit, um mit Kakaopulver bestreut und einer Deko-Kaffeebohne dekoriert in einem schönen Glas serviert zu werden.

Übrigens: Natürlich kannst du statt des braunen Zuckers auch weißen verwenden. Dass du für dieses Rezept wahrscheinlich nicht extra einkaufen gehen musst, ist ebenfalls ein großer Vorteil. Die Zutaten befinden sich oft schon in deiner Küche, sodass du die vegane Kaffee-Mousse auch spontan zubereiten kannst – zum Beispiel für unangekündigten Besuch.

Ebenfalls eine tolle Kaffee-Spezialität ist unser Kaffee-Shake mit Joghurt. Dieses Rezept kannst du veganisieren, indem du die Milch und den Joghurt mit pflanzlichen Alternativen austauschst. Der kanarische Barraquito ist zwar nicht vegan, aber dafür mit Schuss. Dazu passen unser leckereren Espresso-Muffins.