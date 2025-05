Leicht und lecker: So geht schnelle vegane Küche

Wenn du Lust auf ein schnelles, veganes Gericht mit vollem Geschmack hast, dann sind diese veganen Nudeln mit Tahini-Soße dein neuer bester Freund. Die cremige Sauce schmiegt sich perfekt um die Pasta, während Babyspinat und Cherrytomaten mit ihrer Frische überzeugen. Ein Hauch Zitronensaft sorgt für ein leichtes Sommer-Feeling, und Chiliflocken bringen genau den richtigen Schärfegrad ins Spiel. Einfach, lecker, und so gut, dass du es am liebsten jeden Tag machen würdest!

Rezept für vegane Nudeln mit Tahini-Soße: cremig und frisch

Ganz gleich, ob du dich vegan ernährst oder einfach nur auf der Suche nach etwas Inspiration für dein nächstes Pasta-Gericht bist, dieses Rezept für vegane Nudeln mit Tahini-Soße könnte genau das sein, was du brauchst. Durch die Mischung aus einer veganen Sahne-Alternative und Tahini bekommen die Nudeln ihre Cremigkeit.

Falls du noch nie etwas von Tahini gehört haben solltest, keine Sorge. Es ist nichts anderes als Sesampaste. Sie wird aus geschälten oder ungeschälten, gerösteten Sesamkörnern hergestellt, die zu einer super cremigen Masse gemahlen werden. Je nachdem, ob der Sesam geschält ist oder nicht, variiert die Farbe leicht: Ungeschälte Sesampaste ist etwas dunkler und kräftiger im Geschmack, während die geschälte Version meist heller und milder ist.

Die Gegenspieler in unserem Rezept sind frische Cherrytomaten, würzige getrocknete Tomaten sowie Babyspinat. Sie balancieren das Ganze geschmacklich aus und bringen etwas Farbe auf den Teller. Noch mit etwas Salz, Pfeffer, Zitronensaft, frischem Basilikum sowie Chiliflocken abrunden – schon kannst du dir die veganen Nudeln mit Tahini-Soße schmecken lassen.

Wenn du etwas mehr Zeit und Lust zum Kochen hast, versuche doch mal, die Nudeln selbst zu machen. Dann schmeckt es gleich doppelt so besser. Selbst Pasta herzustellen, ist nämlich gar nicht so schwierig. Wir zeigen dir in unserm Leckerlernen-Artikel, wie du Nudeln wie in Italien machst.

Vegane Nudeln mit Tahini-Soße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Pasta nach Wahl

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

1 Handvoll frische Basilikumblätter

1 EL Olivenöl

300 ml vegane Sahne z.B. auf Hafer- oder Sojabasis

100 g Tahini-Paste

30 g Pinienkerne plus extra zum Garnieren

1/2 Bio-Zitrone Saft

Chiliflocken nach Geschmack

100 g frische Cherrytomaten

100 g getrocknete Tomaten

1 Handvoll Babyspinat

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Bringe einen großen Topf mit Wasser zum Kochen, salze es großzügig und koche die Pasta al dente nach Packungsanweisung.

Schäle die Schalotten und Knoblauch. Hacke beides fein. Wasche, trockne und schneide das Basilikum fein.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Schalotten 2-3 Minuten bei mittlerer Hitze, bis sie weich sind. Füge den Knoblauch hinzu und brate ihn für weitere 1 Minute, bis er duftet.

Rühre die Sahne und das Tahini ein. Bring das Ganze zum Köcheln.

Röste parallel in einer kleinen Pfanne ohne Öl die Pinienkerne.

Gib Zitronensaft, Basilikum und die Chiliflocken zur Soße. Reduziere die Hitze und lass die Soße einige Minuten leicht weiter köcheln, bis sie eindickt.

Halbiere derweil die Cherrytomaten, schneide die getrockneten Tomaten in kleine Stücke. Wasche und schleudere den Spinat in einer Salatschleuder 🛒 trocken.

Gib die gekochte Pasta in die Pfanne und vermische sie gründlich mit der Soße.

Füge die getrockneten Tomaten, Cherrytomaten, gerösteten Pinienkerne und den Babyspinat hinzu. Rühre alles vorsichtig um, bis die Zutaten gut verteilt sind und der Spinat leicht zusammengefallen ist.

Schmecke das Gericht mit Salz und Pfeffer ab. Serviere die Pasta auf Tellern und garniere auf Wunsch mit weiteren Pinienkernen und frischem Basilikum.

