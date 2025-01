Vegane Chilinudeln in cremiger Erdnusssoße: ein Potpourri für deine Geschmacksknospen

Dieses Rezept habe ich schon unzählige Male gekocht. Egal ob für mich selbst, als Meal-Prep oder in größerer Portion für meine Freunde. Und jeder war begeistert von diesen veganen Chilinudeln in Erdnusssoße. Das Rezept bedarf ein wenig Multitasking, aber sobald man es einmal zubereitet hat, gehen die einzelnen Schritte wie von selbst von der Hand.

Vegane Chilinudeln in Erdnusssoße: zum Hineinlegen köstlich

Das Auge isst bekanntlich mit. Und dieses Gericht sieht auf dem Teller genauso gut aus, wie es am Ende schmecken wird. Schon der Gedanke daran lässt meinen Magen wieder grummeln. Die Frühlingszwiebeln und der Knoblauch machen die Soße herrlich würzig. Mit den Chilischoten verpasst du dem Gericht eine angenehme, auf dich angepasst Schärfe, die mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und in die Erdnusssoße könnte ich wirklich direkt abtauchen. Ihre dezente Süße verbunden mit der Säure der frischen Limette runden das Endergebnis so himmlisch gut ab – du merkst: Ich komme schon wieder ins Schwärmen. Und ich bekomme auch schon wieder Appetit auf dieses traumhafte Gericht. Diese Chilinudeln in Erdnusssoße haben sich ihren Platz als eines meiner Lieblingsgerichte des vergangenen Jahres wärmstens verdient.

Falls du es weniger pikant magst, kannst du die Menge der Chili natürlich reduzieren oder sie komplett weglassen. Dasselbe gilt offensichtlich auch in die andere Richtung: Für mehr Schärfe einfach noch eine Chilischote dazunehmen. Ich empfehle dir bei diesem Gericht zu einer wirklich großen Pfanne oder gleich zu einer Wokpfanne 🛒 zu greifen. Das Gemüse nimmt schon einiges an Platz ein und wenn am Ende die Soße dazukommt, könnte es schnell eng werden.

Ansonsten solltest du darauf achten, genug Platz auf deiner Arbeitsplatte zu haben. Zum einen müssen die Kaiserschoten irgendwo stehen, während sie in ihrem Wasserbad ziehen. Zum anderen kommt das gesamte Gemüse einmal aus der Pfanne, sobald es angebraten ist, damit du die Soße vorbereiten kannst. Aber dann kann es auch schon losgehen.

Vorbereitung ist bei diesem Rezept wirklich das A und O. Halte dich einfach an die Reihenfolge und du hast im Nu ein traumhaft cremiges Nudelgericht gezaubert, das garantiert süchtig macht.

Vegane Chilinudeln in Erdnusssoße Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

20 g Ingwer

6 Karotten

2 Chilischoten rot, optional

300 g Kaiserschoten

2 EL Pflanzenöl

80 ml Sojasoße

400 g Ramen-Nudeln

2 Limetten

300 ml Kokosmilch

100 g Erdnussbutter

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

40 g Erdnüsse

Koriander optional, zum Garnieren Zubereitung Ziehe den Knoblauch ab. Schneide den grünen und weißen Teil der Frühlingszwiebeln getrennt voneinander in feine Ringe. Schäle und reibe den Ingwer. Schäle die Karotten und schneide sie in etwa 0,5 cm dünne Streifen. Halbiere die Chilischoten, entferne die Kerne. Schneide die Schoten in feine Streifen.

Halbiere die Kaiserschoten in der Mitte. Übergieße sie in einer Schüssel mit genügend kochendem Wasser und lass sie etwas ziehen.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne. Presse den Knoblauch hinein. Gib die weißen Frühlingszwiebelringe, den geriebenen Ingwer sowie ggf. die Chilischoten dazu. Brate alles ca. 1 Minute an.

Lass die Kaiserschoten abtropfen und gib sie zusammen mit den Karottenstreifen in die Pfanne.

Gib die Hälfte der Sojasoße (40 ml) hinzu und brate alles für weiter 3-5 Minuten, bis das Gemüse bissfest ist.

Koche währenddessen die Nudeln für etwa 5 Minuten in einem großen Topf mit reichlich kochendem und gesalzenem Wasser.

Schneide die Limetten in Spalten.

Nimm das Gemüse aus der Pfanne und stelle es auf einem Teller beiseite.

Gib die restliche Sojasoße, Kokosmilch und 100 ml Wasser in die Pfanne. Lass es einmal aufkochen und gib die Erdnussbutter hinzu. Rühre alles durch, bis eine cremige Soße entsteht. Presse 4 Limettenspalten hinein und schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Gib das Gemüse wieder in die Soße.

Die fertigen Nudeln hinzugeben und alles gut miteinander vermischen.

Verteile die Nudeln auf einem Teller, streue die Erdnüsse und grüne Frühlingszwiebelringe darüber. Richte es mit den restlichen Limettenspalten und etwas frischem Koriander an. Notizen Eine Empfehlung, die bei mir mittlerweile zu diesem Rezept dazugehört: Röste die Erdnüsse in einer separaten Pfanne an, bevor du sie über das Gericht gibst. Die leichten Röstaromen vollenden das Gericht in meinen Augen perfekt.

