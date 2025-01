Vegane Süßkartoffelgnocchi mit Salbeibutter: traumhaftes Gericht, spielend leicht nachgekocht

Schon der Name dieses Rezepts wird Eindruck machen, wenn dich jemand fragt, was du gestern gekocht hast. Vegane Süßkartoffelgnocchi mit Salbeibutter. Und natürlich hast du die Gnocchi komplett selbst zubereitet und nicht zu fertigen aus dem Supermarkt gegriffen. Lass dich von dem Namen nicht einschüchtern: Das gesamte Gericht ist wirklich kinderleicht nachgekocht und schmeckt einfach nur himmlisch gut.

So leicht kochst du vegane Süßkartoffelgnocchi mit Salbeibutter

Es klingt wie ein total ausgefallenes Gericht in einem fancy Restaurant in irgendeinem hippen Bezirk der nächsten Großstadt. Und zugegeben, da würde es sich wahrscheinlich auch gut auf der Karte machen. Trotzdem sind diese veganen Süßkartoffelgnocchi mit Salbeibutter total leicht und schnell nachgekocht. Den Großteil der Zeit in der Zubereitung beanspruchen die Süßkartoffeln, während sie im Ofen ordentlich weich gegart werden.

Die veganen Süßkartoffelgnocchi mit Salbeibutter bieten sich perfekt an, wenn du dir mal wieder ein richtig schönes Gericht gönnen möchtest. Oder natürlich, um bei einem gemeinsamen Kochabend mit Freunden ein wenig Eindruck zu schinden. So oder so kannst du bei diesem Rezept eigentlich nicht wirklich etwas falsch machen.

Am wichtigsten zu beachten ist, dass die Süßkartoffeln nach dem Backen ordentlich zerdrückt werden, ohne dass grobe Stücke übrig bleiben. Ein feiner Kartoffelstampfer eignet sich dafür, das beste Ergebnis erreichst du aber mit einer Kartoffelpresse 🛒. Danach muss alles in einer Schale zu einem einheitlichen Teig verarbeitet werden. Und auch die Butter ist kinderleicht zubereitet. Einfach alle Zutaten nach und nach in die Pfanne geben, die Salbeiblätter in der Margarine schwenken und am Ende abschmecken. Guten Appetit!

Wenn du jetzt Lust auf noch weitere Gnocchi-Rezepte hast, dann schau dir auf Leckerschmecker unbedingt diese Gnocchi in cremiger Tomatensoße an. Aber auch in diesem Gemüseauflauf mit Käse-Senf-Kruste machen sich die Kartoffellbällchen richtig gut. Und falls es etwas Süßes sein darf, dann probiere unsere Bratapfel-Gnocchi aus!

Vegane Süßkartoffelgnocchi mit Salbeibutter Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 5 EL Olivenöl

Chiliflocken nach Geschmack

1 TL Meersalz grob

3 Süßkartoffeln mittelgroß

5-6 Salbeiblätter

200 g Weizenmehl etwas mehr zum Bemehlen der Arbeitsfläche

50 g Hartweizengrieß

1 EL Speisestärke

1 Prise Muskatnuss

20 g frischer Ingwer

Salz nach Geschmack

1/2 TL Kurkuma optional, für eine schöne Färbung der Gnocchi

etwas veganer Parmesan optional, nach Geschmack Für die vegane Salbeibutter: 2 Knoblauchzehen

50 g Margarine

10 Blättchen frischer Salbei

4 EL frischer Zitronensaft Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Umluft vor.

Rühre mit Olivenöl, Chiliflocken und dem Meersalz eine Marinade für Süßkartoffeln an.

Halbiere die Kartoffeln und lege sie mit der aufgeschnittenen Seite nach oben in eine Backform. Gieße die Öl-Chilipulvermischung über die Kartoffeln und lege die Salbeiblätter zusätzlich darauf. Backe alles für 45-50 Minuten, bis sie weich sind.

Löffle das Fleisch der Süßkartoffeln aus der Schale und drücke es durch eine Kartoffelpresse in eine große Rührschüssel. Die knusprig gebackenen Salbeiblätter kannst du für intensiveren Salbeigeschmack zerbröseln und ebenfalls dazugeben.

Gib Mehl, Hartweizengrieß, Speisestärke, Muskatnuss, geriebenen Ingwer, 1 TL Salz, Chiliflocken und, wenn du möchtest, 1/2 TL Kurkuma hinzu. Knete alles zu einem geschmeidigen Teig.

Verteile etwas Mehl auf deiner Arbeitsfläche. Teile den Teig in 6 gleich große Portionen auf. Rolle jede davon zu einer dünnen Wurst (Durchmesser etwas weniger als 1 cm). Zerteile die Teigrollen mit einer Gabel in gleich große Gnocchi-Stückchen und drücke sie oben etwas ein, um ihnen die klassische Gnochi-Optik zu verpassen.

Koche die Gnocchi in heißem, gesalzenem Wasser, bis sie nach etwa 3-4 Minuten an der Oberfläche schwimmen.

Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie klein. Schmelze währenddessen die Margarine in einer Pfanne und schwitze die Knoblauchzehen darin an. Schwenke die Salbeiblätter 2-3 Minuten in der Margarine. Gib am Ende Zitronensaft hinzu und schmecke alles mit Salz und Chili ab.

Richte die Gnocchi auf einem Teller an, übergieße sie mit der Salbeibutter und streue, nach Geschmack, etwas veganen Parmesan darüber.

