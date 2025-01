Veganer Cashew-Dip: wandelbarer Dip, kinderleicht selbst gemacht

Dieser vegane Cashew-Dip schmeckt in seiner Grundform schon köstlich. Doch nicht nur das: Er bietet auch eine gute Grundlage, um ihn mit weiteren Zutaten und Gewürzen anzupassen. So kannst du dieses Rezept immer wieder neu entdecken.

Dieser vegane Cashew-Dip ist ein wandelbares Multitalent

Ganz egal, ob zum Frühstück oder als Dip für deine Snacks an einem gemütlichen Filmabend: Der vegane Cashew-Dip ist einfach zubereitet und in allen Situationen passend. Du kannst ihn spielend leicht mit verschiedenen Zutaten deiner Wahl erweitern. Er bietet eine perfekte Grundlage, um dich auszutoben. Passe je nach Menge aber gegebenenfalls auch die Menge der Cashewkerne sowie der Kokosmilch an. Ansonsten sind deiner Kreativität aber keine Grenzen gesetzt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

In diesem Rezept wird der vegane Cashew-Dip mit roter Currypaste und zwei Knoblauchzehen zubereitet. So bekommt er eine angenehme pikante Würze, die ein herrliches Zusammenspiel mit Zitronen- oder Limettensaft ergibt. Wenn du es schärfer magst, kannst du auch zu grüner Currypaste greifen. Auch in den Gewürzen kannst du dich ausprobieren, bis du deine perfekte Kombination für deinen ganz persönlichen veganen Cashew-Dip zusammengestellt hast.

Die Zubereitung ist kinderleicht, du musst nur früh genug beginnen, damit die Cashewkerne genug Zeit zum Einweichen haben. Gib sie einfach abends mit dem Kokoswasser in einen passenden Behälter und lass sie über Nacht einweichen. Am nächsten Tag kannst du die Cashews abgießen und mit den restlichen Zutaten in einen Mixer 🛒 geben. Ordentlich pürieren, bis du eine cremige Masse hast, mit frischen Kräutern verrühren und fertig ist dein selbstgemachter veganer Cashew-Dip. Guten Appetit!

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr Rezepte für köstliche Dips. Zum Beispiel diesen schmackhaften Avocado-Cashew-Dip. Wenn du es etwas süßer magst, dann musst du unseren Dattel-Curry-Dip probieren. Einen veganen Klassiker zauberst du dir mit diesem Rezept für veganen Obazda.

Veganer Cashew-Dip Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Einweichzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Cashewkerne

200 ml Kokoswasser

100 ml Kokosmilch

1 EL Kokosblütensirup alternativ Agavendicksaft

2 Knoblauchzehen

1 TL rote Currypaste

2 EL Limettensaft alternativ Zitronensaft

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

2 Zweige Rosmarin Zubereitung Bedecke die Cashewkerne in einem Behälter vollständig mit dem Kokoswasser und lass sie über Nacht einweichen.

Gieße die Cashewkerne am nächsten Tag ab. Püriere die Cashewkerne mit Kokosmilch, Kokosblütensirup, Knoblauchzehen, Currypaste und Limettensaft zu einem cremigen Dip. Schmecke ihn mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche den Rosmarin und hacke ihn klein. Gib ihn in den Dip und rühre ihn gut unter.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.