Ostern wird lecker: Wir lieben diesen veganen Eiersalat

Nicht mehr lang, dann feiern wir Ostern. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Ganz genau, Eier. Nun ja, zumindest für diejenigen, die Eier auch tatsächlich essen. Aber Veganer verzichten auf dieses und andere tierische Produkte. Falls du dazu gehörst, aber trotzdem an der Tradition festhalten möchtest, verrate ich dir heute das Rezept für einen veganen Eiersalat. Dank der richtigen Gewürze schmeckt man kaum einen Unterschied.

Rezept für veganen Eiersalat mit Tofu

Das Geheimnis des veganen Eiersalates ist Tofu, der die Eistückchen eines herkömmlichen Eiersalates imitiert. Dafür solltest du ihn zu Beginn auspressen, damit überschüssiges Wasser austreten kann.

Wickele den Tofublock zum Pressen am besten in ein sauberes Geschirrtuch und lege ein paar Bücher obendrauf. Lass das Ganze einige Minuten so liegen und kümmere dich derweil schon einmal um die restlichen Zutaten.

Für den veganen Eiersalat ist das unter anderem noch Schnittlauch, der gewaschen und gehackt werden muss. Ich nehme dafür meistens eine Küchenschere und schneide ihn damit in Röllchen. Geht schnell und unkompliziert.

Aus veganer Mayonnaise, Senf und Essig rührst du eine Soße an. Diese bekommt dank Kurkuma in Pulverform noch etwas mehr gelbe Farbe, aber wenn du keine Kurkuma zu Hause hast, kannst du darauf auch verzichten. Geschmacklich macht das keinen großen Unterschied. Worauf du aber nicht verzichten solltest, ist das Schwefelsalz Kala Namak. Es ist meist schwarz bis dunkelviolett und verleiht veganen Ei-Gerichten den für Eier typischen Geschmack. Nimm aber nur ein wenig davon, denn es ist besonders aromatisch. Nun schmeckst du die Soße noch mit Knoblauchgranulat, Salz und Pfeffer ab, und dann kannst du auch schon den Tofu unterheben, den du zuvor in Würfel geschnitten hast.

Sieht doch super aus, der vegane Eiersalat, oder nicht? Und genau so schmeckt er auch. Stelle ihn auf die Frühstückstafel und lass die Familie probieren – wetten, der Brotbelag überzeugt sogar die Nicht-Veganer am Tisch?

Probiere für Ostern doch auch unser veganes Rührei aus Seidentofu. Super fürs Frühstück ist außerdem dieser Weiße-Bohnen-Aufstrich. Übrigens: Die Mayonnaise ohne Ei kannst du sogar selber machen, folge dafür einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung!