Veganer Kartoffelsalat: gesund, lecker, einfach zuzubereiten

Schneide die gekochten Kartoffeln mit einem Eierschneider oder einem Messer in Scheiben und gib sie in eine Schüssel.

Hobel dir Gurke in dünne Scheiben und mische sie in einer weiteren Schüssel mit 0,5 TL Salz. Lass sie für 10-15 durchziehen.

