Wurstsalat für alle: vegan, einfach und jeder Bissen so lecker wie das Original

Stell dir vor, nach einer langen Wanderung über Stock und Stein kehrst du an einem sonnigen Sommertag in einen Biergarten ein. Neben einem erfrischenden Radler darf auch ein Snack zur Stärkung nicht fehlen. Was nun besonders gut schmeckt? Ein veganer Wurstsalat aus Räuchertofu! Hier gibt’s das Rezept.

Rezept für veganen Wurstsalat aus Räuchertofu: würzig und frisch

Wenn es ein Gericht meiner Kindheit gibt, das ich immer noch mit Sommer verbinde, dann ist es Wurstsalat. Eigentlich nicht sonderlich romantisch oder sexy. Dennoch denke ich in Verbindung daran an laue Sommerabende, die mit Wasserschlachten im Garten endeten, wenn mein Papa von der Arbeit nach Hause kam. An Ausflüge mit dem Fahrrad und an die Brotzeit im Biergarten. Für mich ist und bleibt Wurstsalat ein deftiges aber frisches Sommeressen, das durch seine rustikale Art und das wunderbare Zusammenspiel einfacher aber köstlicher Zutaten glänzt.

Während ich mich heutzutage flexitarisch ernähre, versuche ich dennoch darauf zu achten, nicht zu viel tierische Produkte zu konsumieren. Am ehesten fällt es mir leicht, auf Fleisch und Wurst zu verzichten. Beim Käse hingegen sieht es dann schon wieder anders aus. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag…

Es gibt immer wieder Momente, an denen ich mich nach vegetarischen oder veganen Optionen für klassische Speisen oder meine Lieblingsgerichte sehne. Deswegen habe ich mich in diesem Zuge mal auf die Suche nach einer passenden Alternative für Wurstsalat gemacht. Immerhin: Wir haben Sommer und mindestens einmal muss ich diesen „Salat“ genießen.

Hier kommt der Räuchertofu ins Spiel. Er bringt einen herzhaften, leicht rauchigen Geschmack mit, der an die Würze von Lyoner oder Fleischwurst erinnern kann. Die Umami-Note ist das, was den Wurstsalat normalerweise so lecker macht. Der Räuchertofu ist hierfür der perfekte Ersatz. Seine Rauchnote harmoniert außerdem wunderbar mit dem säuerlich-würzigen Essig-Senf-Dressing.

Auch was die Konsistenz betrifft, steht der Räuchertofu normaler Wurst in nichts nach. Nicht zu weich, nicht zu fest, angenehm bissfest. Schneidest du ihn in schmale Streifen, fühlt sich das Ergebnis fast genauso an wie die Originalzutat.

Wenn du jetzt neugierig geworden bist, wie ein veganer Wurstsalat aus Räuchertofu schmeckt, wird es Zeit, dass du ihn probierst. Ich verspreche dir, du wirst ihn lieben!

Veganer Wurstsalat aus Räuchertofu Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Räuchertofu z.B. diesen hier 🛒

1 kleine rote Zwiebel

6-8 Radieschen

2 große Essiggurken

1 Bund Schnittlauch

75 g veganer Käse optional

3 EL Essig z.B. Weißweinessig 🛒

2 EL Pflanzenöl

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Gurkenwasser Zubereitung Schneide den Räuchertofu in dünne Streifen. Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Ringe. Wasche die Radieschen und schneide sie und die Essiggurken in dünne Scheiben, den Schnittlauch in feine Röllchen.

Falls du veganen Käse verwendest, schneide diesen jetzt in feine Streifen oder reibe ihn grob, je nachdem welche Form dein Käse hat und was du bevorzugst.

Verrühre für das Dressing Essig, Öl, Senf, Salz, Pfeffer und Gurkenwasser.

Vermische Räuchertofu, Zwiebeln, Radieschen, Schnittlauch, Essiggurken (und den Emmentaler, falls du ihn verwendest) in einer großen Schüssel.

Gieße das Dressing darüber und mische den Salat gründlich durch, bis alles gleichmäßig verteilt ist.

Lass den Salat mindestens 20 Minuten ziehen, damit die Aromen sich entfalten können.

Serviere ihn frisch, am besten mit Brot oder einer Brezel.

