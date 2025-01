Veganes Monte selber machen: schokoladig-nussig, cremig und lecker

In meiner Kindheit konnte ich von Monte nie genug bekommen. Neben Fruchtzwergen und Milchschnitten zählte das bekannte Milchcreme-Dessert zu meinen liebsten Nachspeisen aus dem Kühlregal. Auch heute gönne ich mir hin und wieder einmal einen Becher. Noch besser schmeckt’s aber natürlich selbst gemacht. Dieses Rezept für veganes Monte ist für alle, die Lust haben, sich durch den Geschmack von Haselnüssen, Schokolade und milchiger Creme zurück in ihre Kindheit katapultieren zu lassen.

Rezept für veganes Monte: So bereitest du das Milchcreme-Dessert auf pflanzlicher Basis zu

Veganes Monte herzustellen ist wirklich kein Hexenwerk. Du benötigst lediglich vegane Schlagsahne und weiße Schokolade, Haselnussmus oder -creme, Kakaopulver, Agavendicksaft, Speisestärke und ein klein wenig Wasser. Und schon kann’s losgehen!

Für die Milchcreme wird die Schokolade geschmolzen. Danach kommt die Hälfte der flüssigen Schlagsahne sowie des Agavendicksafts dazu. Anschließend löst du etwas Speisestärke in Wasser auf und rührst sie schnell unter. Nachdem die flüssige Mischung kurz aufgekocht ist, kannst du den Topf vom Herd nehmen. Die Haselnuss-Kakao-Creme bereitest du nach dem gleichen Prinzip vor. Gib die Schlagsahne in einen Topf, füge Kakaopulver, Haselnusscreme und Süße hinzu, rühre danach schnell etwas von der Speisestärkelösung unter und lass alles nochmal aufkochen. Danach kannst du das Ganze vom Herd nehmen und in kleine Schalen oder Gläser schichten. Diese Dessertgläser mit Deckel 🛒 eignen sich zum Beispiel ideal, wenn du dein veganes Monte nicht sofort verspeisen, sondern für später im Kühlschrank aufbewahren möchtest.

Veganes Monte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1-2 EL Speisestärke

2-3 EL Wasser

400 ml vegane Schlagsahne ungesüßt

2 EL Agavendicksaft

1-2 EL Kakaopulver ungesüßt

1 TL Haselnussmus alternativ: vegane Haselnusscreme

20 g vegane weiße Schokolade

vegane Schokoraspeln (optional) zum Dekorieren Zubereitung Löse die Speisestärke in etwas Wasser auf.

Gib 200 ml vegane Sahne in einen Topf und füge 1 EL Agavendicksaft, Kakaopulver und Haselnussmus hinzu. Rühre die Häfte der Speisestärke-Wasser-Mischung zügig unter. Lass alles kurz aufkochen und nimm den Topf mit deiner Schokoladen-Haselnuss-Creme-Mischung vom Herd.

Schmelze die weiße Schokolade in einem Topf, füge die restliche Sahne sowie Agavendicksaft hinzu. Rühre die restliche aufgelöste Speisestärke schnell unter. Koch alles kurz auf, bevor du es vom Herd nimmst.

Fülle abwechselnd eine Schicht der hellen und dunklen Creme in kleine Gläser. Optional kannst du das Ganze am Schluss mit einem Klecks veganer Schlagsahne und feinen Schokoraspeln servieren.

