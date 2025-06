Diese veganen Schokoriegel musst du probieren

Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ach nein, das gehörte zu einem anderen bekannten und beliebten Schokoriegel. Wenn du, so wie ich, auch die Mischung von Keks, Karamell und Schokolade bevorzugst, dann ist dieses Rezept für veganes Twix genau das Richtige für dich. Das einzige, was du dafür mitbringen musst, ist ein wenig Geduld, also lass uns direkt loslegen.

Veganes Twix ist kinderleicht nachgemacht

Heute heißt es in deiner Küche: Aus Raider wird jetzt veganes Twix, sonst ändert sich nix! Und in diese Schokoriegel wirst du dich garantiert verlieben. Das Original steht in Großbritannien immerhin bereits seit 1967 in den Regalen, bei uns seit 1976 und erfreut sich auch heute weiterhin absoluter Beliebtheit.

Wie du dich vielleicht erinnerst, wurde es in Deutschland, aber auch in vielen weiteren europäischen Ländern, wie der Schweiz, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Portugal unter dem Namen „Raider“ auf den Markt gebracht. Was ein wenig verwirrend ist, da „Twix“ von „Twin Sticks“ abgeleitet wurde – also genau dem Verkaufspunkt der Riegel: zwei Stück in einer Packung.

Woher der Name „Raider“ für den europäischen Markt stammt, lässt sich nicht genau sagen. Es könnte daran liegen, dass das englische Wortspiel in vielen europäischen Ländern schlicht keinen Anklang fand. Ein weiterer Grund lag wohl in einem Rechtsstreit, da das heutige Mondelez ein eigenes Schokoprodukt mit einem ähnlichen Namen in Skandinavien verkaufte. Mit dieser Begründung wurde dem Mutterkonzern von Twix untersagt, die Riegel unter ihrem echten Namen in Skandinavien zu verkaufen. Zumindest bis dieses Abkommen Ende der 1990er Jahre auslief.

Bei unseren veganen Twix musst du dich immerhin nicht entscheiden, ob du den linken oder den rechten Riegel lieber magst. Hier darfst du einfach alle wegsnacken und genießen! Und falls du dich mal gefragt hast, warum Twix dann doch alle Jahre mal wieder Raider heißt: das hängt mit dem Markenrecht zusammen. Das Recht an einem Namen verfällt, sobald er fünf Jahre nicht genutzt wird.

Veganes Twix Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Keksboden: 150 g Mehl Type 405

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

50 g vegane Butter

2 EL Ahornsirup

3-4 EL Wasser eiskalt Für die "Karamellschicht": 100 g Cashewmus

50 g Mandelmus

80 g Ahornsirup

1 TL Vanilleextrakt z.B. online dieses 🛒

1 Prise Salz Für den Schokoladenüberzug: 180 g vegane Zartbitterschokolade

1 TL Kokosöl Zubereitung Vermenge für den Keksteig Mehl, Backpulver und Salz. Gib die kalte Butter dazu und verarbeite alles mit den Händen zu Streuseln.

Gieße nach und nach Ahornsirup und kaltes Wasser dazu, bis ein formbarer Teig entsteht. Wickel ihn in Frischhaltefolie ein und leg ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize anschließend den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Teig rechteckig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech auf eine Dicke von etwa 0,5 cm aus. Schneide ihn anschließend in Riegel und verteile sie mit etwas Abstand auf dem Blech.

Backe die Riegel für 20-25 Minuten, bis die Ränder goldbraun sind und lass sie anschließend vollständig kalt werden.

Verrühre alle Zutaten für die "Karamellschicht", bis es eine glatte, streichfähige Masse ist. Bestreiche die Riegel damit und friere sie für 2 Stunden ein, bis die Masse fest ist.

Schmilz die Schokolade mit Kokosöl über einem Wasserbad. Tauche die Riegel vollständig darin ein oder übergieße sie gleichmäßig mit der Schokolade. Lass sie danach auf einem Gitter oder Backpapier aushärten.

