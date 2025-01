So leicht kannst du vegane Bounty selber machen

Der Veganuary hat gerade erst begonnen und wir freuen uns schon auf die zahlreichen Rezepte, die wir im Januar kochen werden. Dabei soll es aber nicht nur herzhaft zugehen. Auch süße Sachen wie diese veganen Bounty sollen uns und dich durch den Monat begleiten. Immerhin sind wir alle Naschkatzen, die sich gerne mal etwas gönnen.

Rezept für vegane Bounty: auch als Geschenk eine tolle Idee

Um vegane Bounty selber zu machen, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten. Schreibe Kokosraspeln, Kokosmus, eine Vanilleschote, dunkle Schokolade und Ahornsirup auf deine Einkaufsliste. Außerdem brauchst du eine Prise Salz, die hast du aber bestimmt schon zu Hause. Und dann geht’s los:

Beginne damit, die Kokosraspeln, das Kokosmus, das Mark der Vanilleschote, das Salz und den Ahornsirup miteinander zu pürieren. Das klappt besonders gut in einem Standmixer 🛒. Die Masse sollte etwas klebrig sein, sodass sie sich gut formen lässt. Teile sie in etwa zehn gleich große Portionen und rolle diese zu dicken Würsten. Diese müssen anschließend eine halbe Stunde in den Tiefkühlschrank gelegt werden.

Gut zu wissen: Wusstest du, dass viele vermeintlich vegane Lebensmittel es gar nicht sind? Wir stellen dir fünf überraschend nicht-vegane Produkte vor. Wenn du dich mit der veganen Ernährung auseinander setzen oder sie vielleicht sogar ausprobieren möchtest, haben wir praktische Tipps für dich gesammelt, um dir den veganen Start zu erleichtern.

Danach kannst du die dunkle Schokolade grob hacken und über einem Wasserbad zum Schmelzen bringen. Die Kokosrollen tauchst du anschließend hinein und legst sie in den Kühlschrank, damit die Schokoglasur trocknen kann. Das war’s!

Verschenke die veganen Bounty als kleine Aufmerksamkeit oder lass sie dir selbst schmecken. Und wenn du weitere Ideen brauchst, um den Veganuary zu feiern, können wir dir vegane Pastéis de Nata mit Blätterteig und Pudding, Red-Velvet-Pralinen oder vegane Snickers empfehlen. Auch dieser vegane Käsekuchen ist jeden Bissen wert.

Vegane Bounty Portionen 10 Stück Zutaten 1 Vanilleschote

170 g Kokosraspeln

200 g Kokosmus

4 EL Ahornsirup

1 Prise Salz

200 g vegane dunkle Schokolade Zubereitung Kratze das Mark aus der Vanilleschote und püriere es mit den Kokosraspeln, dem Kokosmus, dem Sirup und dem Salz.

Teile die Masse in 10 Portionen und forme jede zu einer dicken Rolle. Lege die Rollen für 30 Minuten in den Froster.

Hacke die Schokolade grob und zerlasse sie über einem Wasserbad.

Tauche die gefrorenen Kokosrollen in die Schokolade und stelle sie etwa 30 Minuten in den Kühlschrank.

