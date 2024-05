Vollkornbrot mit Möhren: gesund und lecker

Heute ist der Tag des deutschen Brotes und das will gefeiert werden! Daher teilen wir heute eines unserer liebsten Brotrezepte mit dir: Vollkornbrot mit Möhren! Das ist nicht nur super saftig und lecker, sondern auch noch gesund UND einfach gebacken. Wunderbar, oder?

Vollkornbrot mit Möhren: Das wird dein neues Lieblingsbrot

Eine Scheibe Vollkornbrot mit Möhren zum Frühstück ist der perfekte Weg, um satt und glücklich in den Tag zu starten. Vollkornbrot enthält, wie der Name schon sagt, Mehl, das aus dem vollen Korn gemahlen wird, also nicht nur aus dem Mehlkörper. Das gibt dem Gebäck mehr Geschmack und trägt gleichzeitig positiv zur Gesundheit bei. Vollkornbrot enthält mehr Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine als Weißbrot und hält auch wesentlich länger satt.

Neben dem kernig-nussigen Geschmack von Vollkornmehl kommen in unserem Vollkornbrot mit Möhren Karotten zum Einsatz. Diese geben dem Brot eine leichte Süße und machen es außerdem richtig saftig. Reibe sie vor dem Backen und achte unbedingt darauf, sie kurz auszupressen. Dann hast du einerseits einen Schluck frischen Karottensaft direkt zum Genießen, andererseits wird das Brot nicht zu feucht.

Vollkornbrot mit Möhren ist einfach vorzubereiten und muss nicht so lange gehen. Da in ihm Hefe und kein Sauerteig zum Einsatz kommt, braucht es nach dem Zusammenkneten nur etwa 45 Minuten, bis es in den Ofen wandern kann. Knete den Teig gut, damit sich das Gluten gut ausbilden kann. Das Klebereiweiß ist dafür verantwortlich, dass der Teig beim Aufgehen luftig wird. Um ein wirklich leckeres Ergebnis zu erhalten, folge am besten unseren praktischen Tipps für Hobbybäcker.

Zelebriere den Tag des deutschen Brotes mit weiteren leckeren Rezepten: Knäckebrot ist einfach gemacht und lange haltbar. Haferflockenbrot ohne Hefe schmeckt wie von Bäcker und Bauernbrot selber zu machen ist nicht so schwer, wie man denken könnte!