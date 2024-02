Gefüllte Teigtaschen sind in fast jeder Landesküche zu finden. In Deutschland kennt man sie unter Maultaschen, in Japan heißen sie Gyoza, in Nepal sind es Momos und in der ukrainischen und osteuropäischen Küche Wareniki. Die meisten Teigtaschen gibt es wohl mit herzhafter Füllung. Aber einige können auch mit Früchten zubereitet werden. So wie unsere Variante, die mit Sauerkirschen und Schmand serviert wird.

Wareniki: Teigtaschen mit herzhaften und süßen Füllungen

Du isst gern süß? Dann sind diese mit Kirschen gefüllten Wareniki, die du als Hauptgericht und als Dessert gleichermaßen genießen kannst, genau richtig für dich. Für die Zubereitung brauchst du nur wenige Zutaten und ein bisschen Geduld, denn der Teig der Wareniki muss eine Stunde im Kühlschrank ruhen, bevor du ihn weiterverarbeiten kannst.

Das eine Rezept wie die traditionellen Teigtaschen, die ganz typisch für die osteuropäische Küche sind, gibt es nicht. Jede Familie hat ihre eigene Art, Wareniki zuzubereiten. Dementsprechend vielfältig und kreativ sind auch die Füllungen. Neben herzhaften Varianten mit Hackfleisch oder Kartoffeln, die vor allem im Winter auf den Tisch kommen, sind auch die süßen Versionen beispielsweise mit Kirschen sehr beliebt. Diese sind im Sommer große Stars und werden auch schon mal zum Frühstück serviert. Aber egal, ob süß oder deftig, das Grundrezept für die Teigtaschen ist immer gleich und besteht aus Weizenmehl, Eiern und Wasser.

Wenn du Wareniki liebst, kannst du bei der Zubereitung deiner Kreativität freien Lauf lassen und dein eigenes Lieblingsrezept für die Teigtaschen kreieren. So kannst du als Füllung fast jede Obstsorte verwenden, die es gibt. Auch mit Erdbeeren, Blaubeeren, Pfirsich, Himbeeren oder Pflaumen gefüllt sind Wareniki ein Genuss. Du kannst aber ebenso gezuckerten Quark verwenden und die Teigtaschen noch mit Zimt und Zucker oder gehackten Nüssen bestreuen.

Möchtest du auch mal die Teigtaschen anderer Länder ausprobieren, dann können wir indische Samosas mit Kartoffel- und Gemüsefüllung empfehlen oder Empanadas mit Chimmichurri, die typisch für die argentinische Küche sind. Kulinarisch nach China gelangst du mit den landestypischen Dumplings, die du auf dreierlei verschiedene Art füllen kannst und die sich so perfekt für ein gemeinsames Dinner mit Freunden oder der Familie eignen.