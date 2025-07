Gegrillte Wassermelone mit Feta: perfekt an heißen Tagen

Die Grillsaison ist in vollem Gange und überall in den Gärten und Parks riecht es nach leckerem Essen. Neben Fleisch und Bratwürsten kommen häufig auch Gemüsespieße, Maiskolben oder Grillkäse auf den Rost. Aber auch Obst wird immer beliebter. So wie diese Wassermelone vom Grill mit Feta.

Wassermelone vom Grill, mit Feta verfeinert

Was du dir vielleicht im ersten Moment nicht vorstellen kannst, schmeckt wirklich unglaublich lecker. Der Feta unterstreicht die leichte Süße der Melone und beides zusammen ist einfach herrlich.

Die Zubereitung ist so simpel, wie sie nur sein kann. Nimm dir eine Melone und schneide sie in Spalten. Von den einzelnen Spalten schneidest du nun ungefähr gleich dicke Scheiben ab. Am Ende sollten sie wie Dreiecke aussehen. Diese kommen dann auf den Grill. Du kannst sie vorher noch etwas mit Öl einpinseln, das ist aber nicht zwingend notwendig. Nach knapp zehn Minuten ist die Wassermelone vom Grill fertig und du kannst sie zusammen mit dem Feta servieren. Alternativ kannst du die Wassermelone vom Grill auch nur mit etwas Salz würzen und pur genießen.

Ganz gleich, ob du nach einem ausgefallenen Snack für deine nächste Grillparty suchst oder einfach nur neugierig auf diese Geschmackskombi bist – das einfache und schnelle Rezept für Wassermelone vom Grill wird dich begeistern.

Übrigens, auch Ananas oder Bananen kann man wunderbar grillen. Suchst du noch Inspirationen für gegrilltes Gemüse, wirst du bei uns fündig. Wir packen neben Zucchini noch Süßkartoffel und Auberginen auf den Rost.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wassermelone vom Grill Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 14 Minuten Min. Gesamtzeit 14 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Wassermelone ca 1,25 kg

geschmacksneutrales Öl optional

1 Pck. Feta

Salz online z.B. hier 🛒

Pfeffer Zubereitung Schneide die Melone in Dreiecke und lege sie auf den Grill. Optional kannst du sie vorher noch mit Öl einpinseln.

Wende die Melonenstücke nach 7-10 Minuten und grille sie von der anderen Seite weiter 5 Minuten.

Brösele den Feta klein und verteile ihn vor dem Servieren auf der Wassermelone vom Grill. Würze mit Salz und Pfeffer.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.