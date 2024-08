Wassermelonen-Mojito: So erfrischend kann der Sommer schmecken

Der Sommer ist mit voller Wucht zurück und dreht gerade noch einmal ordentlich auf. Bist du auf der Suche nach einer passenden Erfrischung, können wir dir unseren Wassermelonen-Mojito empfehlen. Mit Melone, Eiswürfeln und Gurke zubereitet kühlt dich dieser Cocktail fast wie von selbst.

Rezept für Wassermelonen-Mojito: fruchtige Erfrischung in nur 5 Minuten

Sowohl Wassermelone als auch Gurken gehören zu den Lebensmitteln, denen ein kühlender Effekt nachgesagt wird. Das liegt an ihrem hohen Wasseranteil. Bei der Wassermelone sind es 95 Prozent, bei der Gurke sogar 97 Prozent. Wenn man so will, können sie deshalb als kleine essbare Klimaanlagen bezeichnet werden und sind perfekt geeignet für unseren erfrischenden Wassermelonen-Mojito. Besorg dir die beiden Zutaten, Mineralwasser, Rum, Limette und Minze und mix dir den erfrischendsten Sommercocktail des Jahres.

Schneide dafür die Melone in grobe Würfel und zupfe die Minzblätter von den Stielen. Presse auch den Saft der Limette aus. Fülle alle drei Zutaten in Gläser und zerdrücke die Melone mit einem Stößel. Schneide die Gurke nun in Scheiben und verteile sie ebenfalls auf die Gläser. Danach kommen noch Eiswürfel, Rum und Mineralwasser hinzu. Noch fix umrühren und sofort genießen.

Du hast Lust, den Wassermelonen-Mojito zu probieren, magst ihn aber lieber alkoholfrei? Kein Problem! Mixe einfach eine Variante ohne Rum. Lass diesen weg (oder ersetz ihn durch eine nicht alkoholische Alternative) und gieße den Drink statt mit Mineralwasser mit einer Zitronenlimonade auf.

Ob am Abend als Sundowner auf dem Balkon, als Begleiter auf einer Gartenparty oder als Feierabendgetränk, der Wassermelonen-Mojito schmeckt im Sommer zu vielen Gelegenheiten. Hast du auf einen anderen Geschmack mehr Appetit, magst es aber fruchtig, dann schmecken dir bestimmt auch ein Himbeer-Rosé-Spritz, ein Bellini oder ein fruchtiger Brombeer-Mojito.