So tranchierst du deine Weihnachtsgans wie ein Profi

Alle Jahre kommt das Christuskind und damit auch das gemeinsame Weihnachtsessen. Das bedeutet in vielen deutschen Haushalten: Es gibt Gans! Der Vogel wurde gefüllt, gebraten und steht nun dampfend und knusprig auf dem Tisch. Drumherum sitzen deine Familienmitglieder, alle mit knurrendem Magen und großen Augen. Die alljährliche Frage steht im Raum: Wer ist dran, die Weihnachtsgans zu zerlegen?

Weihnachtsgans zerlegen leicht gemacht

Ein Gänsebraten gehört zu Weihnachten einfach dazu. Aber warum ist das eigentlich so? Dazu gibt es verschiedene Legenden. Gänse galten schon bei den alten Römern als heilige Tiere, seit sie bei einem Angriff auf Rom Alarm schlugen und somit die Stadt vor der Eroberung retteten. Die frühen Christen bedienten sich an ihrem alten Glauben, als sie eine Speise suchten, welche symbolisch das Gotteskind verehren sollte. Die Wahl soll damals schnell auf die Gans gefallen sein. Andere Legenden berichten von Gänsen als heilige Tiere aufgrund ihres weißen Gefieders, das Unschuld symbolisierte.

Wie auch immer die Geschichte tatsächlich verlaufen sein mag, Fakt ist, dass der Gänsebraten an Weihnachten eine echte Tradition ist. Am besten mit klassischen Beilagen wie Rotkohl und Klößen. Viele Familien kaufen sich eine ganze Gans und bereiten daraus den Braten zu. Nur das Zerlegen, in Fachkreisen auch Tranchieren genannt, stellt viele vor eine Herausforderung. Dabei ist es eigentlich nicht so schwer – vorausgesetzt, man bringt etwas Fingerspitzengefühl mit. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Weihnachtsgans zu zerlegen: entweder mit oder ohne Geflügelschere.

Weihnachtsgans zerlegen ohne Geflügelschere

Stell dir mal folgendes Szenario vor: Du stehst an der weihnachtlich geschmückten Tafel, in der einen Hand ein langes Tranchiermesser, in der anderen eine Fleischgabel 🛒. Mit einigen geschickten Handgriffen trennst du Fleisch von Knochen, durchtrennst Gelenke und servierst deinen Lieben perfekt portionierte Gans. Keine Frage: Hierbei handelt es sich um die schickste Methode, eine Weihnachtsgans zu zerlegen. Das Ganze passiert im Wesentlichen in vier Schritten:

1. Flügel entfernen

Lege den Gänsebraten auf den Rücken vor dir auf ein Brett. Fixiere ihn, indem du ihn mit der Fleischgabel durchstichst. Setze das Tranchiermesser neben dem Schultergelenk am Körper an und durchtrenne dieses. Hier gilt: Gibt es Widerstand, hast du nicht den richtigen Punkt getroffen. Manche Köche sagen dazu „das Fleisch sagt dir, wo du schneiden kannst.“ Schneide mit einem glatten Schnitt den Flügel ab und wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.

2. Keulen abschneiden

Stich die Gans erneut mit der Fleischgabel ein und widme dich nun den Keulen. Orientiere dich an dem Gerippe des Vogels und schneide das Fleisch um die Keule rundum ein. Hast du dies getan, kannst du mit einem glatten Schnitt das Gelenk durchtrennen und die Keule samt umliegendem Fleisch quasi „aufklappen“. Die Keulen kannst du nun ein weiteres Mal an dem Gelenk zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelknochen zerteilen. Zack, zwei weitere Portionen pro Seite sind gesichert.

3. Brustfilets entfernen

Jetzt bleibt nur noch die Gänsebrust. Hier lassen sich zwei große Filets heraustrennen. Das ist ein bisschen schwieriger, denn das Brustfleisch ist sehr saftig und zerfällt leicht. Schneide zuerst innen am Brustbein entlang und dann schräg unter dem Schüsselbein, um auch das Fleisch zu erreichen, das darunter liegt. Danach musst du nur noch mit dem Messer an den Rippen entlang gleiten, um das Fleisch abzulösen. Schneide die Brustfilets am besten in Scheiben, so sehen sie besonders edel aus. Nutze die Fleischgabel dabei zum Fixieren des Fleisches.

Weihnachtsgans zerlegen mit einer Geflügelschere

Ist die Herangehensweise mit Messer und Fleischgabel etwas, das dich eher in Angst und Schrecken versetzt, kannst du die Weihnachtsgans auch zerlegen, indem du sie mit einer Geflügelschere 🛒 zerschneidest. Diese kann problemlos durch Knochen schneiden und sorgt für ein stressfreies Zerlegen auch großer Tiere. Praktisch ja, elegant eher weniger. Aber es soll an Weihnachten schließlich auch entspannt zugehen.

Wie du deine Weihnachtsgans zerlegen möchtest, ist im Grunde dir überlassen. Vielleicht helfen die hier aufgezählten Schritte dir aber dennoch ein wenig weiter. Wie auch immer du den Braten im Endeffekt zerlegst, wir wünschen frohe Weihnachten und guten Appetit!

