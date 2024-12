Veggie-Küche für Weihnachten: Wellington-Braten mit Pilzfüllung

Weihnachten ist das Fest der Liebe, und diese geht bekanntlich durch den Magen. So ist es auch kein Wunder, dass Weihnachten auch das Fest des Genusses ist. Zu kaum einem anderen Zeitpunkt im Jahr werden so köstliche, teils aufwendige Mahlzeiten aufgetischt wie an Heiligabend und den zwei darauffolgenden Feiertagen. Damit auch Fans der vegetarischen und veganen Küche auf ihre Kosten kommen, zeigen wir dir heute, wie du einen Wellington-Braten mit Pilzfüllung zauberst.

Veggie-Weihnachten: Rezept für Wellington-Braten mit Pilzfüllung

Der schmeckt herrlich herzhaft und lässt dank der gebratenen Pilzfüllung, die zuvor mit einer unglaublich geschmacksintensiven Marinade vermengt wurde, kein Fleisch vermissen. Mit ein wenig Geduld bekommen auch Anfänger in der Küche den Wellington-Braten mit Pilzfüllung gebacken. Die einzige Herausforderung ist das Einrollen der aromatischen Füllung in den Blätterteig, aber auch das ist mit Vorsicht nicht schwer.

Bevor es aber soweit ist, geht’s ans Putzen der Pilze. Danach werden sie klein geschnitten und mit der Marinade vermengt. Diese besteht unter anderem aus Misopaste, Sojasoße und Balsamico sowie ein paar weiteren Zutaten. Schon jetzt duftet die Füllung so köstlich, dass einem bereits das Wasser im Mund zusammenläuft.

Noch ein Weihnachtsgeschenk gesucht? Mach deinen Liebsten mit einem Kochkurs eine kulinarische Freude!

Nun müssen die Pilze aber erst einmal im Ofen geröstet werden. Danach werden sie auf dem entrollten Blätterteig verteilt und darin eingewickelt. Ein wenig Blätterteig ist noch übrig – stich daraus doch kleine Formen mit einem Plätzchenausstecher aus und belege den Wellington-Braten mit Pilzfüllung damit. So schmeckt er nicht nur fantastisch, sondern sieht auch schön weihnachtlich aus. Und das Auge isst ja bekanntlich mit.

Noch mehr für Veggie-Fans: Probiere unbedingt auch unseren veganen Linsenbraten oder unsere Rotkohl-Steaks überbacken mit Camembert. Unser Kürbis Wellington mit Pilzfüllung ist ebenfalls fleischlos und lecker.