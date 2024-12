Dieser Weihnachtsbraten kommt ganz ohne Fleisch aus

21 schnelle Rezepte für einen leckeren Feierabend

🥓🌽 ENDLICH: Das NEUE Leckerschmecker-Buch „GRILLEN & GENIESSEN“ mit vielen Rezepten rund ums Grillen ist da. Hier bestellen: https://amzn.to/3bvtsaJ 🥓🌽Und heute ein neues Rezept: 21 schnelle Rezepte für einen leckeren Feierabend | Zum Feierabend eine gefühlte Ewigkeit in der Küche stehen und etwas kochen? Darauf haben die wenigsten nach einem langen Arbeitstag noch Lust – und das ist total verständlich! Daher zeigen wir im Folgenden 21 Rezepte, die wirklich schnell zuzubereiten sind. Und wir versprechen, dass Fastfood-Klassiker wie Pizza, Döner & Co. mit diesen 21 Kreationen nicht mithalten können. Lass dich also von unseren besten Rezepten für einen entspannten Feierabend inspirieren!Möchtest du weitere Rezepte wie diese sehen? Dann abonniere unseren Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen: https://www.youtube.com/c/leckerschmecker?sub_confirmation=1Hier kommst du zum Artikel:https://www.leckerschmecker.me/21-schnelle-rezepte/&ref=ytAuf Pinterest merken: https://bit.ly/3c8W4H9*************************************************Hier findest du die Rezepte einzeln:1.) Dänischer Filetbraten mit Senfsoße und Bratkartoffeln: https://www.leckerschmecker.me/schweinefilet-senfsosse/2.) Omelett mit Weichkäse: https://www.leckerschmecker.me/mega-omelett/3.-7.) Leckere Gerichte aus dem Ofen: https://www.leckerschmecker.me/fuenf-feierabend-mahlzeiten/8.) Kartoffel-Hack-Auflauf: https://www.leckerschmecker.me/kartoffel-hack-auflauf/9.-12.) One-Pot-Rezepte mit Nudeln: https://www.leckerschmecker.me/pasta-wohin-das-auge-sieht/13.-15.) Rezepte mit Paprika: https://www.leckerschmecker.me/rezepte-mit-paprika/16.) Pizza mit Kartoffeln: https://www.leckerschmecker.me/pizza-mit-kartoffeln/17.-18.) Toastaufläufe: https://www.leckerschmecker.me/toastauflauf/19.-21.) Blätterteig-Pizzen: https://www.leckerschmecker.me/blaetterteig-pizzen/Guten Appetit!*************************************************Suchst du nach einzigartigen Rezepten und innovativen Küchen-Hacks? Dann like, abonniere und folge Leckerschmecker auf diesen Kanälen:YouTube: https://www.youtube.com/c/leckerschmeckerFacebook: https://www.facebook.com/leckerschmecker.me/Pinterest: https://www.pinterest.de/leckerschmecker/Website: https://www.leckerschmecker.me