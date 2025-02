Welt-Nutella-Tag: Den beliebten Brotaufstrich gibt’s jetzt auch in vegan

Nutella-Fans aufgepasst: Zum Welt-Nutella-Tag am 5. Februar feiern wir eine süße Sensation – die neue vegane Nutella! Die von Ferrero entwickelte, pflanzenbasierte Variante des legendären Brotaufstrichs gibt es nun seit Anfang Januar auch auf dem deutschen Markt. In Frankreich, Belgien und Italien bekommt man die vegane Nutella schon etwas länger. Doch wie schmeckt sie überhaupt? Was steckt drin? Und wo gibt es die vegane Alternative zu kaufen?

Vegane Nutella: Hier kannst du sie kaufen & das ist drin

Ganz gleich, ob Supermarkt oder Discounter: Überall, wo es die normale Version gibt, findest du auch die vegane Nutella. Sie steht mittlerweile unter anderem bei Edeka, Kaufland, Rewe sowie Hit, Aldi Süd und Netto im Regal. Erkennen kannst du sie am grünen Deckel. Das 350-Gramm-Glas gibt’s ab 3,99 Euro, im Angebot bekommst du es sogar etwas günstiger.

Es bilden – wie beim Original auch – Zucker, Haselnüsse sowie Kakao die Basis für die Haselnuss-Creme. Leider verzichtet das Unternehmen bei dem neuen Brotaufstrich ebenfalls nicht auf Palmöl. Doch wie schafft es Ferrero, den ikonischen Geschmack ohne Milch zu liefern? Statt dem Magermilchpulver verwendet die vegane Alternative Kichererbsen und Reissirup. Das Reissirup-Pulver ist für die sanfte, auf der Zunge zerschmelzende Süße verantwortlich, während Kichererbsenmehl dazu beiträgt, die besondere Textur der Creme nachzuahmen.

Schon gewusst? 1964 erblickte Nutella das Licht der Welt – damals als Weiterentwicklung der „Supercrema“, einer Haselnusscreme aus Italien. Inspiriert von der Nachkriegszeit, als Kakao knapp war, legte Pietro Ferrero den Grundstein für die Kultcreme. Heute ist Nutella in über 160 Ländern erhältlich und gehört zu den bekanntesten Brotaufstrichen der Welt.

Das steckt hinter dem Welt-Nutella-Tag

Diese Erfolgsgeschichte will natürlich ganz klar gefeiert werden. Das dachte sich auch die amerikanische Bloggerin Sara Rosso. Genauso wie viele andere Menschen rund um den Globus liebt sie die Haselnuss-Schokocreme so sehr, dass sie 2007 den ersten Welt-Nutella-Tag ins Leben rief. Seither feiert die Nutella-Fangemeinde jedes Jahr am 5. Februar diesen besonderen Tag, indem sie Bilder, Videos und Rezeptideen zu den außergewöhnlichsten Nutella-Kreationen im Internet und auf Social Media teilt.

Wir zelebrieren den Ehrentag der Nuss-Nugat-Creme natürlich auch – und zwar mit diesen leckeren Nutella-Rezepten. Wenn dir sowieso schon die ganze Zeit das Wasser im Mund zusammenläuft, dann schnapp dir am besten gleich ein Glas Nutella 🛒 und probiere einige der Gerichte aus.

Nutella selber machen: Wie du den süßen Aufstrich zu Hause herstellen kannst

Natürlich kannst du auch deine eigene Nutella herstellen – vegan oder nicht, bleibt dabei ganz dir überlassen. Die Zubereitung ist supereinfach und du brauchst nur wenige Zutaten dafür. Wie im Original auch, wandern geröstete Haselnüsse, Öl, Zucker, Kakaopulver, Milch, etwas Vanille und eine Prise Salz in den Mixer. Der Vorteil am Selbermachen: Du kannst entscheiden, wie süß, nussig oder schokoladig du es gerne haben willst. Das genaue Rezept für die Zubereitung findest du hier.

