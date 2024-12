Cremiger Weihnachtscocktail: Kennst du die White Christmas Margarita?

I’m dreaming of a… White Christmas Margarita – wir haben den beliebten Song von Bing Crosby kurzerhand umgedichtet und besingen damit einen kreativen Weihnachtsdrink. Wenn es vielleicht wieder keine weißen Weihnachten gibt, holen wir uns sie uns wenigstens ins Cocktailglas.

Wunderschöne White Christmas Margarita: leckerer Drinks für die Feiertage

Die White Christmas Margarita sieht aus wie ein Winderwunderland und peppt jede Festtagsparty mit dem Zauber der Weihnacht auf. Den tollen Look des Cocktails verdanken wir cremiger Kokosmilch, die vor der Zubereitung erst einmal ein paar Stunden im Kühlschrank ausharren sollte. Dadurch wird die White Christmas Margarita wunderbar cremig. Hinzu kommt ein selbst gemachter Rosmarinsirup, für deren Zubereitung du etwas Zeit einplanen musst. Am besten machst du ihn bereits ein oder zwei Tage zuvor und füllst ihn bis zur Verwendung in eine saubere Flasche, die du im Kühlschrank aufbewahrst.

Übrigens: Die Menge an Rosmarinsirup in unserem Rezept reicht natürlich für mehr als eine White Christmas Margarita. Aber eine Weihnachtsparty feierst du ja auch nicht allein, sondern mit deinen Lieben. Sollte dennoch noch Sirup übrigbleiben, kannst du ihn zum Verfeinern anderer Drinks oder Süßspeisen benutzen. Er ist auch ein liebevolles DIY-Geschenk, das den Beschenkten bestimmt eine große Freude macht.

Ist die White Christmas Margarita erst einmal ausgeschlürft, warten schon weitere köstliche Drinks darauf, deine Party zu bereichern. Wie wäre es mit einer Winter-Margarita, die in leuchtendem Rot zur Feier kommt? Auf der Gästeliste steht außerdem der Tipsy Rudolph mit Wodka, der sich ebenfalls schick gemacht hat. Gemeinsam mit der White Christmas Margarita geben sie ein leckeres Trio ab, mit dem du deine Gäste garantiert beglücken kannst. Wir wünschen viel Vergnügen und ein frohes Fest!