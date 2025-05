Whoopie Pies sind softe Schokokekse mit süßer Cremefüllung

Whoopie Pies kenne ich noch aus meinem Auslandsjahr in den USA. Die schokoladigen Sandwich-Kekse mit fluffiger Marshmallow-Creme sind dort ein echter Renner und äußerst beliebt. Da man sie hierzulande allerdings nur selten bis gar nicht im Supermarkt findet, muss man kreativ werden und sie eben selbst backen. Wieso solltest du dir den Aufwand machen, fragst du dich? Nun, zum einen ist es gar kein Aufwand, zum anderen schmecken Whoopie Pies einfach unfassbar gut. Hast du erst einmal einen probiert, wirst du von den soften, gefüllten Keksen nicht mehr genug bekommen können.

Rezept für Whoopie Pies: beliebte Süßigkeit aus den USA

So ganz einig, was ein Whoopie Pie tatsächlich ist, sind sich nicht einmal die Amerikaner. Während es die einen als Keks oder Cookie bezeichnen, ist es für die anderen entweder ein Pie, Kuchen oder süßes Sandwich. Eins ist aber klar: Whoopie Pies bestehen aus zwei weichen Schokoladendeckeln, zwischen denen eine süße Frosting-Creme zum Vorschein kommt.

Frosting kennst du sicherlich bereits, falls du schon einmal Cupcakes gebacken hast. Das cremige Krönchen auf den kleinen Kuchen wird ebenfalls mit dieser Zutat gezaubert. Backt man die kleinen, gefüllten Kuchen selbst, hat man bei der Herstellung der Creme die Auswahl. Viele entscheiden sich für ein Marshmallow-Frosting, wie es auch bei diesem Rezept zum Einsatz kommt.

Whoopie Pies sind übrigens eines der kulinarischen Wahrzeichen des US-Bundesstaates Maine und gelten als Klassiker New Englands. Mit diesem Rezept kommst du in den süßen Genuss der Süßigkeit. Und auch, wenn sie aussehen wie vom Profi, sind sie leicht gemacht.

Zunächst rührst du einen dunklen Teig mit Kakao an, den du in Tupfen auf ein Blech mit Backpapier spritzt. Daraus werden im Ofen die luftigen Deckel für den süßen Klassiker gebacken. Während sie abkühlen, bleibt Zeit, sich um die Füllung zu kümmern, die in wenigen Minuten gemixt ist. Dann muss man die Whoopie Pies nur noch zusammenbauen und genießen.

Whoopie Pies Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 220 g Mehl 405

2 EL Kakao ungesüßt

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

110 g Butter weich

100 g Zucker

2 Eier M

100 ml Milch Für die Füllung: 150 g Marshmallow-Creme online z.B. hier 🛒

100 g Butter weich

70 g Puderzucker

1 TL Vanillezucker

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Mische für den Teig das Mehl mit dem Kakao, Backpulver und Salz.

Rühre für den Teig die Butter mit dem Zucker und dem Salz schaumig. Rühre die Eier einzeln ein.

Arbeite nun abwechselnd die Milch und die Mehlmischung ein, bis ein geschmeidiger Teig entsteht.

Fülle den Teig in einen Spritzbeutel und forme damit 20 gleich große Tupfen auf einem Blech mit Backpapier. Alternativ kannst du sie auch mit einem Löffel auf das Blech streichen.

Backe die Teig-Kleckse 10-15 Minuten und lass sie anschließend abkühlen.

Verrühre derweil für die Füllung die Marshmallow-Creme und die Butter. Rühre dann den Puderzucker, Vanillezucker und das Salz ein.

Verstreiche etwas von der Creme auf 10 Teiglinge und setze je einen der übrigen Teiglinge als Deckel darauf.

