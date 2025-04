Gut zu wissen: Wie viel Spargel braucht man pro Person?

Du denkst über ein Spargelmenü nach und fragst dich, wie viel Spargel du pro Person eigentlich benötigst? Die Antwort auf diese Frage hängt von mehreren Faktoren ab – vom Appetit deiner Gäste bis hin zur Art des Gerichts. Mit diesem Artikel wirst du zum Spargel-Experten und kannst die ideale Menge für jeden Anlass sicher planen.

Spargel als Hauptdarsteller: Wie viel Spargel pro Person?

Spargel hat in der Schlemmerzeit zwischen April und Juni seinen großen Auftritt. Er gilt als Delikatesse und steht oft als Hauptgang auf dem Menü. Wenn du Spargel als Hauptgericht servierst – etwa klassisch mit Sauce hollandaise, Schinken und Kartoffeln – solltest du von einer Grundmenge von etwa 500 Gramm pro Person ausgehen. Warum diese Menge? Ganz einfach: Spargel ist zwar wunderbar schmackhaft, aber nicht besonders kalorienreich. Um also wirklich satt zu werden, braucht es eine ordentliche Portion auf dem Teller.

Stelle dir vor, die Spargelstangen liegen appetitlich angerichtet vor dir und deine Gäste genießen jeden Bissen. Bei einer solchen Basisportion kann jeder sorglos zugreifen und wird definitiv mit einem vollen Magen den Tisch verlassen.

Als Beilage: die richtige Spargelportionierung

Es kann natürlich auch sein, dass du den Spargel nicht als Hauptakteur, sondern als Teil eines größeren Gerichtes servieren möchtest. Hier sinkt der Bedarf selbstverständlich. Planst du beispielsweise ein Buffet oder ein mehrgängiges Menü? Dann rechnest du am besten mit etwa 250 bis 300 Gramm Spargel pro Person.

Spargel ist nur als Ergänzung zu anderen Beilagen und Hauptgerichten wie Fleisch oder Fisch gedacht. Jeder Gast kann nach Lust und Laune kombinieren und trotzdem kommen alle in den Genuss des königlichen Gemüses.

Spargelspitzen für Feinschmecker

Bei besonderen Anlässen oder für Feinschmecker kann es genügen, nur Spargelspitzen anzubieten. Diese gelten als besonders zart und schmackhaft. Für Vorspeisen oder exklusive Kleinigkeiten reichen oft 100 bis 150 Gramm der edlen Spitzen pro Person.

Einkaufstipps: So findest du den besten Spargel

Bevor du dein Spargelessen planst, solltest du wissen, woher du den besten Spargel bekommst. Bauernmärkte, Bio-Läden oder Direktvermarkter bieten oft qualitativ hochwertige Ware. Achte beim Kauf auf frische, gerade Stangen mit fest geschlossenen Spitzen und ohne Verfärbungen. Frischer Spargel quietscht übrigens, wenn man die Stangen aneinander reibt!

Wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht noch weitere spannende Ratgeber rund um den Spargel für dich hätten. In unserem Leckerwissen erfährst du, wie Spargel beim Kochen perfekt wird und welche Möglichkeiten du hast, um das Spargelwasser zu nutzen. Wir zeigen dir aber auch, wie du weißen und grünen Spargel einlegen kannst, um auch nach der Spargelsaison noch seinen Geschmack genießen zu können.

Und beim Einkauf lieber etwas mehr kalkulieren. Erstens gibt es oft mehr Spargelliebhaber als gedacht und zweitens schmeckt das königliche Gemüse auch am nächsten Tag noch hervorragend, sei es als kalte Salatvariante oder als Zugabe in einem herzhaften Quiche-Rezept. Vergiss nicht, den Spargel vor dem Kochen zu schälen und zu putzen. Rechne also mit einem Gewichtsverlust von 20 bis 30 Prozent. Kaufe deshalb etwas mehr Spargel ein, als du am Ende brauchst.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.