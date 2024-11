Wirsing-Lachs-Salat: eine überraschend leckere Kombination

In diesem Rezept treffen knackiger Kohl, zarter Lachs und aromatische Gewürze aufeinander und sorgen für ein Gericht, das leicht, lecker und frisch schmeckt.

Der Wirsing-Lachs-Salat lässt sich sowohl als besondere Vorspeise als auch als Hauptmahlzeit servieren.

Rezept für Wirsing-Lachs-Salat

In Deutschland hat der Wirsing eine lange Tradition und gilt als typisches Wintergemüse. Seine leicht herbe Note macht ihn zu einer beliebten Zutat in vielen traditionellen Gerichten, von deftigen Eintöpfen bis hin zu Beilagen. Mit dem Wirsing-Lachs-Salat interpretierst du den Kohl ganz neu.

Der zweite Hauptakteur des Salats, der Lachs, ist bekannt für seine hochwertigen Proteine und gesunden Omega-3-Fettsäuren. Er verleiht dem Salat eine besondere Raffinesse und sorgt für den nötigen Frischekick.

Welche Zutaten sonst noch mit hineinkommen, bleibt dir überlassen. Wir haben uns für Baby-Spinat, Avocado, Granatapfelkerne und Haselnüsse entschieden. Für das Dressing nehmen wir ganz einfach etwas Salatcreme. Parmesan bildet den Abschluss.

Für tolle Aromen rösten wir die Nüsse vorher kurz in einer Pfanne ohne Öl an. Der Wirsing wird klein geschnitten und mit Walnussöl und Zitrone mariniert. Zum Schluss kommen alle Zutaten in eine Schüssel und werden miteinander vermengt. Du kannst den Salat sofort genießen oder noch einige Minuten durchziehen lassen. Egal wie, er schmeckt immer fantastisch.

Der Wirsing-Lachs-Salat ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, wie man einfache Zutaten auf leckere Weise miteinander kombinieren kann. Probiere das Rezept gleich aus und genieße ein frische, leichtes Gericht, das sich wunderbar variieren lässt.

